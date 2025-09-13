10 finalistas de los jóvenes innovadores participantes en Pertamina van a la innovación energética del campus listos para competir en la gran final

VIVA – PT Pertamina (Persero) anunció diez finalista Mejor que logró calificar para la competencia trabajo científico Energynovation Ideas Competition, que forma parte de la serie 2025 Pertamina va a la serie Campus (PGTC). energía Este es el mejor participante con obras innovadoras que se considera que tienen un gran potencial para el desarrollo de energía sostenible en Indonesia.

Observaciones fotográficas: PGTC en 2025, trayendo 10 equipos de competencia Pertamina va al campus 2025 a la refinería Pertamina Balikpapan. Los estudiantes están entusiasmados con la comprensión de la energía sostenible y los productos ecológicos en Euro V, que será la ventaja de esta refinería

La comunicación corporativa del vicepresidente de Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, transmitió la notación de energía de la competencia Ideas fue atendida por 822 estudiantes de 247 universidades en 30 provincias en Indonesia. Después de pasar por un estricto proceso de selección del Consejo Independiente del Jurado que consta de académicos, profesionales y expertos en energía, diez participantes fueron seleccionados con una gran innovación potencial de energía para el desarrollo de energía sostenible en Indonesia.

«Apreciamos el entusiasmo de los estudiantes que han contribuido a ideas críticas y solutivas. Sus obras muestran la preocupación de la generación más joven de problemas estratégicos energéticos, al tiempo que ofrecen soluciones reales para apoyar las transiciones y sostenibilidad energética», explicó Fadjar.

Energynovation Ideas es el esfuerzo de Pertamina para despertar el espíritu de la generación más joven para producir ideas positivas y trabajos para construir la patria. A través de este programa, Pertamina también llevó a cabo su papel en el apoyo al gobierno de Asta Cita de Indonesia, a saber, fortaleciendo el desarrollo de los recursos humanos, provocando el papel activo de la generación más joven como portador de cambio y alentando el emprendimiento.

«La pertamina es optimista, las ideas de esta generación joven pueden ser un punto de apoyo para las innovaciones que son beneficiosas para la comunidad y la industria energética en el futuro», agregó Fadjar.

Posteriormente, los finalistas presentarán su trabajo directamente en la final del PGTC 2025 que se llevará a cabo en Yakarta, 16 y 17 de septiembre de 2025.

Los mejores innovadores obtendrán premios en efectivo, oportunidades de coaching, para participar en un programa de referencia internacional en una de las mejores universidades del ámbito global.

La siguiente lista de participantes aprobó el top 10:

Ghifari Jauhar Yajri (Instituto de Tecnología Bandung) Rizky Maulana Riadhi (Universitas Brawijaya) Miftakhul Naim (Universidad Diponegoro) Bayu Aji (Universidad Ahmad Dahlan) Kristianto Nugroho (Universidad de Atma Jaya Yogyakarta) Muhammad Dzikri Prayoga (Universidad Diponegoro) Muhammad Ilham Rizky Maulana (Universidad Agrícola Bogor) Dionisius Aprisal Fenanlampir (Estado Instituto de Tecnología de Electricidad) Risqi Prastianto Setiawan (Universidad Diponegoro) Maysahra Ramadhani (Sepuluh Instituto de Tecnología de Noviembre)

Se puede acceder a la información detallada sobre la lista de finalistas y el curso de la competencia a través de www.pgtc.id.

Pertamina como compañía de energía nacional se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 a través de programas sostenibles que tienen un impacto significativo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), en línea con la aplicación de los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) en todas las líneas y operaciones comerciales.