10 en 10: reflexiones sobre mentores memorables







A veces no reconoces a un mentor a tu lado todos los días, dice uno. Otro nunca ha conocido a su mentor, pero se enorgullece de elaborar el trabajo utilizando las herramientas de su mentor. Otro siente su presencia guía a su alrededor mientras ella escribe. Todos están de acuerdo con la escritora feminista CS Lakshmi: «Un mentor no es necesariamente alguien que lo moldee, sino una persona que confía en lo que sea que haga». Conoce a los influyentes originales.

‘Me enseñó sobre el mundo’

Sooni Taraporevala, guionista y fotógrafo

Ranura taraporevala

Maneck Kaka era el hermano soltero más joven de mi abuelo. Muy bien leída gracias a las bibliotecas de sus hermanos, vivió una vida espartana con su hermana soltera en un piso junto a las vías del ferrocarril de Grant Road. Desde que era un bebé, caminaba de su casa a la nuestra en Gowalia Tank. Llegó a las 5 p.m. y se fue a las 8 p.m. Podrías establecer tu reloj con sus llegadas y salidas. Cuando era pequeño, un juego perenne solía ser yo tratando de hacer que se quedara más de 8.

Después del té con mis abuelos, todos nos sentamos en nuestro balcón, y él y yo discutiríamos literatura, historia, política. Me enseñó sobre el mundo. Bromeamos, nos burlamos el uno al otro, él me conocía de adentro hacia afuera. Falleció en 1982, dejándome devastado. Desde entonces, he escrito todos mis guiones en su habitación a los sonidos de los trenes que pasan. Su espíritu se cierne sobre mí. A veces incluso hablamos.

‘Nunca vio mi éxito’

Ehsaan Noorani, compositor y guitarrista

Munawar y Parvana Noorani con Young Ehsaan

Mi mentor definitivamente sería mi difunto tío Munawar Noorani. Ya estaba tocando en una banda en la universidad, totalmente y apasionadamente en la música. Todos pasan por cierta confusión cuando se trata de elegir el camino de la educación que se convertirá en la profesión de uno. Cambié de opinión muchas veces, queriendo estudiar arte gráfico, diseño total, arquitectura y, por supuesto, gestión empresarial. Munawar me sentó un día y dijo: «Hablemos de tu futuro. Creo que deberías estudiar música». Le pregunté: «¿Habrá seguridad en eso?» Su respuesta fue: «No hay seguridad en nada que haga, no puede predecir lo que funcionará para usted o no. Esta es su pasión. Síguela y haz que funcione para ti».

Ehsaan Noorani

Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Dos años después (tuve que completar mi BCOM porque Munawar dijo: «Una vez que comiences algo, lo completas»), fui al Instituto de Músicos en Hollywood, California. Lo demás es historia. Desafortunadamente, falleció en 1999 y nunca vio mi éxito. Pero todo es gracias a él.

‘Lideró, empujó, abrió puertas’

Ratna Shah, The Friend & Avocate Movie

Shanta Gandhi

En la década de 1930, una joven niña Gujarati se resistió a un matrimonio temprano, su padre la sacudió para poder estudiar medicina en Londres, involucrarse en política, danza y teatro allí, regresó durante la lucha de la independencia y continuó luchando por una mejor India toda su vida. Esa fue mi tía Shanta Gandhi – educadora, narradora, dramaturgo, directora, provocador, directora de Bal Bhavan – mi primer mentor.

Ratna Pathak Shah

Desde ella aprendí a percibir la belleza en todas partes: en azulejos persas azules en una tumba, la forma en que la frontera de un sari se encuentra con el resto, la apreciación de las canciones populares, los méritos relativos de Natyashastra de Bharat Muni y los poéticos de Aristóteles … muy iconoclástica, lideró, presionó, abrió puertas. Ella me obligó a hacer lo que nunca pensé que pudiera. Y luego ella me libera.

‘Ella leyó todas mis historias hasta que falleció’

CS Lakshmi («Ambai»), escritor y fundador de Sparrow (Archivos de sonido y imagen para la investigación sobre mujeres)

CV Alamelu

Alamelu me enseñó música temprano en la vida. Cuando tenía 11 años, ella me puso en una clase de baile, mucho contra todos en la familia extendida diciendo: «Ella es oscura, nada adecuada para bailar». Cuando me desperté temprano para estudiar para los exámenes, ella estaba allí haciendo Dosa o Uthappam para mí. Ella leyó historias que escribí cuando era adolescente, las aprecié, incluso las copió por mí.

CS Lakshmi

Cuando decidí estudiar en una ciudad diferente, en contra de los deseos de mi padre, empeñó sus joyas, tomó un préstamo de oro del banco y me admitió en la universidad de mi elección. Cuando quería ser maestra de escuela en un pueblo pequeño, ella estableció mi casa allí. Cuando fui a Delhi para mi doctorado, ella me puso en el tren y me dijo que todo iba a estar bien.

Cuando me casé con alguien de otra comunidad, ella preparó dulces para distribuir a los familiares que vinieron criticando. Ella leyó todas mis historias hasta que falleció. Ella siempre estuvo ahí para mí. A la edad de 80 años, a veces me despierto por la mañana hablando con ella. Alamelu era mi madre.

‘Influyó en mi visión del desarrollo’

Tara Sabavala, profesional de desarrollo social

Era 1996. Entré por primera vez en las puertas del Sir Dorabji Tata Trust con emoción y trepidación. Trepidación, porque mi predecesor fue Suresh Suratwala, un gandhiano tranquilo y discreto con 35 años de experiencia laboral rural en las bases y un nombre bien conocido en los círculos de desarrollo. Zapatos imposibles de llenar.

Suresh Suratalana y Tara Sabavala

Durante nuestra entrega de tres meses, encontré un mentor que influyó significativamente en mi visión del desarrollo. Lo vio desde la lente de calidad de vida y fraternidad, no necesariamente de la lente de ingresos mejorados, que es la práctica común. En palabras de su libro, la paradoja del desarrollo rural en la India, la experiencia de Devapur, su creencia era: «Las desigualdades fundamentales en la estructura social son el problema real, no la pobreza que es solo una consecuencia de la primera».

Suresh Suratwala ya no está con nosotros. Pero su enfoque reflexivo y sensible al desarrollo social hará que muchos de nosotros que trabajamos bajo su liderazgo al menos hagamos la pregunta correcta sobre «… a dónde vamos y hacia dónde debemos ir, antes de perder nuestro Swaraj», mientras citó al Dr. Ambedkar advirtiéndonos hace muchas décadas.

‘Dos Davids patean en mi conciencia’

Rahul Dardah, dramaturgo y películas

Tengo dos mentores, dos grandes influencias en dos pasiones paralelas: teatro y cine. Específicamente, dramaturgia y guiones. David Mamet y David Fincher. Son inspiraciones, con su trabajo, su magia sobre sus respectivas habilidades. El primero es el dramaturgo de clásicos como Glengarry Glen Ross y Speed ​​the Plough, el segundo, el director de Se7en y Fight Club.

David Mamet, un dramaturgo extraordinario, crea claustrofobia con sus palabras. Siempre he tratado de crear personajes que hablen con el mismo tipo de borde de la calle, donde los diálogos son armas, que buscan Poke, Prod, Pierce.

Rahul Dacunha. Pic/Ashish Raje

Se7en de David Fincher es mi mejor película de todos los tiempos. Con la iluminación sombría y sucia de Darius Khondji que se suma a las actuaciones de Brad Pitt y Morgan Freeman, Fincher habita los mundos de los solitarios, los roto. La vida de su ciudad es de color gris oscuro. Una vez más, mis intentos de creación de escenas y estado de ánimo en la fabricación de películas están fuertemente influenciados por su sentido del estilo.

De cualquier manera, cuando me embarco en escribir una obra de teatro, el diálogo específicamente o las escenas en un guión, los dos Davids en mi conciencia: la snappiness del diálogo de Mamet, cargado de subtexto y los mundos oscuros de Fincher, donde el glamour se encuentra con la mugre.

‘Trabajó con todos los materiales posibles’

Arzan Khambatta, escultor modernista

Nunca conocí a mi mentor. Habiendo escuchado el nombre de Adi Davierwalla a través de mi padre arquitecto (Rusi Khambatta) y el tío del coleccionista arquitecto, Dara Mistry, me intrigó un catálogo de sus obras para una retrospectiva en los años 70. En la casa de mi tío me encantaron sus piezas abstractas, especialmente el bronce llamado «Hydra de muchos cabezas». Trabajó con todos los materiales posibles: madera tallada, madera ensamblada, bronce fundido, hierro soldado y chatarra soldada, así es como hice que la idea funcionara en este último medio.

Adi Davierwalla

En la escuela final, asistí a las clases de arte de verano de Anand Mohan Naik. Nos llevó al primer piso de un lugar en Dadar. Resultó ser el estudio de Adi Davierwalla. Había fallecido. Pero su espacio era mágico, con metal soldado, esculturas a medias, una máquina de soldadura, herramientas de tallado de madera en una mesa con restos de virutas, su silla de lectura con luz y un libro semiabierto a su lado, un tablero con bocetos de tiza blanca y cotizaciones escritas. El olor a madera y metal en todas partes, mis ojos y mi mente también. Se sentía como si tuviera que recoger desde allí algo que quedara incompleto. Ese día mismo decidí: esto es lo que quiero hacer.

Aran khambatta

Al ir a Mahim a uno de esos Shutterwalas rodantes, aprendí soldadura, creé cosas, progresó lentamente. Hasta el día en que Dara Mistry dijo: «Tengo las herramientas de Adi, su mesa de trabajo, silla, sus libros. Quiero que las tengas». Hago piezas grandes, múltiples piezas, con trabajadores. Él diseñó todo con sus propias manos. Pocos artistas hacen esto hoy; Algunos ni siquiera tocan su trabajo. Pilloo Pochkhanawala me dijo que definitivamente vio su influencia en mi trabajo. Mi mesa de trabajo principal es la de Adi Davierwalla. Mis cinceles son suyos, también lo son algunas pinzas y otras herramientas brillantes. Se quedan en mi cabaña, son tan hermosas. Y tener el mayor significado porque trabajó con estos.

‘Ella era una verdadera visionario’

Sonali Gandhi, director, Jamnabai Narsee School

Dolat Doongaji con Sonali Gandhi en su último día de asamblea escolar, marzo de 1991

Mi amado mentor fue un verdadero visionario. En una época sin Internet, Dolat Doongaji, director fundador de la escuela de nuevas actividades, la escuela secundaria y la escuela infantil de actividades, amplió los horizontes de los estudiantes al enseñar lo que llamó «historia cultural». Su entusiasmo infeccioso y fascinación con todas las cosas literarias determinaron las decisiones de mi vida.

Sonali Gandhi

La sabiduría, la paciencia y la pasión son lecciones ejemplares que enseñó, creando en nosotros una sed crónica de conocimiento y experiencia. Ella facilitó las grandes producciones teatrales con atención a los detalles más pequeños. Mi amor por revisar películas y libros proviene de las competiciones de revisión que alentó. Sigo agradecido por el papel innegable que desempeñó en mi crecimiento en un educador. El alfarter determinado y constante en la rueda se recuerda con reverencia. El impacto indeleble que dejó en generaciones forma un rico legado. La suya no fue una muerte hace 13 años. Es inmortalidad.

‘Su voz guía mi bisturí’

Mazda Turel, consultor neurocirujano

El Dr. Ari Chacko (izquierda) y el Dr. Mazda Turel Conference en Goa en marzo

Además de mi padre, he tenido muchos maestros en cirugía, pero el Dr. Ari Chacko sigue siendo el que más me moldeó. Podría convertir el caos de una sala de operaciones en una canción de rock, con una broma escondida entre dos maniobras que salvan vidas. Me enseñó que el arte de la cirugía no es solo en cortar, sino saber cuándo no cortar y, lo que es más importante, qué no cortar.

La cirugía con él era estable, disciplinada, ordenada. Su paciencia con los estudiantes, su gentil irreverencia, su lealtad absoluta a los pacientes establecieron un estándar que todavía persigue. Si hiciera algo tonto, citaría a su madre: «tienes más suerte que sentido». Todavía escucho su voz guiando mi bisturí.

‘Ella era la amiga de todos’

Irfan Pabaney, consultor chef

Licencia de pabanes

Cliché como suena, mi madre Raihana era mi verdadera mentora. Papá al estar con la ONU, nos mudamos de América del Sur a América Central y, posteriormente, Filipinas, donde comencé a cocinar cada vez que mamá viajaba. La seguí fielmente hacia la cocina, haciendo arroz fresco para ir con curry que preparó antes de irse.

Irfan pabaany

Ella era la amiga de todos. Todos mis amigos la amaban absolutamente, su «ir a» con quien compartían cosas que no podían con nadie más. El esposo de un amigo cercano vio una foto de mamá en su billetera y le preguntó quién era. «La madre de Irfan», dijo. Cuando quería saber por qué lo llevó, mi amiga dijo: «Es difícil de explicar. Necesitaste haberla conocido para entender por qué».

El autor publicado Meher Marfatia escribe quincenalmente sobre todo lo que hace que su amor Mumbai y Adore Bombay.

Esta columna volverá después de un mes.





