10 diseñadores presentan obras icónicas en Indonesia Design Week 2025

Yakarta, Viva – Colección de Vivere presenta una instalación de arte de muebles titulada Despliegue: el alma de la artesanía En la serie de la Semana de Diseño de Indonesia en la Semana 2025 en el Indonesia Design District (IDD) Pik 2, Yakarta. Exhibición Esto se llevó a cabo del 12 al 30 de septiembre de 2025 en la sala de exposición Vivere, IDD, con diez obras diseñador colaboradores que han coloreado el viaje de Vivere desde 2003.

Durante más de dos décadas, la colección de Vivere presenta constantemente obras que combinan estética, funcionalidad y valores culturales, así como para dar espacio para los talentos de diseño indonesios para la expresión. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Diez diseñadores, una creatividad narrativa

La instalación de despliegue resume el diseño de la colaboración de diseño de 2007 a 2025 a través de los siguientes trabajos icónicos:

Yuni Jie: Serie Maha y Raya (2007 y 2014)

Alm. Irvan Noe’man: Hicraft Rattan – Matala Collection (2015)

Stanley Marcellius: Serie S (2016)

Abie Abdillah: Hicraft Rattan – Portabella Lounge Chair (2017)

Muebles de Anja: Hicraft Rattan – Leyye Lounge silla (2017)

Edo Santoso: Colección Casaka (2018)

Alvin Tjitrowirjo: Hicraft Rattan – Colección Mekar (2020)

Yohanes Bosko Reno: sillón de Manchester – Serie Eco (2022)

Eugenio Hendro: Kota Series (2024)

Felix Sidharta: Hicraft Rattan – Colección Stola (2025)

Cada trabajo no solo presenta muebles funcionales, sino también la historia detrás de la inspiración y el proceso creativo de los diseñadores.

Celebración de la creatividad local

«El desarrollo es una celebración de nuestro largo viaje con diseñadores indonesios. Queremos demostrar que los muebles pueden ser una obra de arte que refleja la identidad local y relevante a nivel mundial. Este evento también es una forma de nuestro agradecimiento a los diseñadores que han trabajado juntos y se convierten en una parte importante del viaje de Vivere hasta la fecha», dijo William Simiaadi, presidente del grupo Vivere Group, Vivere, el presidente del Grupo, Vivere.

Con el espíritu del orgullo local, la instalación acentúa la riqueza del material del archipiélago, el pensamiento de diseño original y el toque personal de cada diseñador.

Inspiración detrás del trabajo

Algunas colecciones vienen con fondos de inspiración únicos:

La mesa lateral redonda de Raya de Yuni Jie se inspiró en la canasta.

Ortable de la silla de la silla de la silla de la obra de Abie Abie Abie como forma de hongo.

La colección Stola de Felix Sidharta nació de una inspiración de chal.

El aspecto de sostenibilidad también se destaca a través del sillón de Manchester – series ecológicas de Yohanes Bosko Reno, que utiliza telas de botellas de plástico recicladas y material karuun. Mientras tanto, varias colecciones de ratán hicraft muestran la belleza del ratán como un material típico del archipiélago.

Mensaje orgulloso local

«Muchas inspiraciones nacieron de la cultura y la utilización del material local que desafortunadamente aún no aprecian la generación más joven. A través de esta instalación, queremos que los visitantes disfruten del trabajo de los famosos diseñadores indonesios de una manera única, además de ser parte del movimiento orgulloso local», dijo Derryice Kurniawan, Colección de Vivere.

Hacer públicos

Los visitantes pueden ver de primera mano estas diez obras de colaboración y sentir la energía de la creatividad típica de la colección por Vivere. Esta exposición es gratuita y abierta al público, se convierte en una oportunidad para disfrutar de la combinación de arte, diseño y cultura en forma de muebles.