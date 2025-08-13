Yakarta, Viva – Índice de paz global (Índice de paz global/GPI) 2025 Devuelve los países más difíciles de mantener la estabilidad. El resultado es sorprendente, la brecha entre los países más pacíficos y más volátiles se está ampliando, con «desequilibrios de paz» un aumento del 11.7% en las últimas dos décadas.

Para algunos países, la paz es lujo, mientras que para 10 países en esta lista, el conflicto y el caos parece haberse convertido en una vida diaria.

¿Cómo mide la paz GPI?

GPI utiliza 23 indicadores divididos en tres dominios principales:

Seguridad y seguridad comunitaria Conflicto Nivel de militarización

Cuanto mayor sea el puntaje, menor es el nivel de paz del país.

10. Mali (puntaje GPI: 3,061)

La inestabilidad política de Malí comenzó con un golpe militar de 2012, abriendo el camino para que los grupos armados controlen partes de la región. La estructura del gobierno es débil, la tensión étnica y las rutas de comercio de drogas en el Sahel para complicar la situación. Aunque hay una intervención internacional, la seguridad sigue siendo frágil, especialmente después de que la Misión de Paz de la ONU (Minusma) fue retirada en 2023.

9. Israel (GPI de zapatos: 3.108)



Viva militar: invasión militar israelí en la Franja de Gaza, Palestina

Conflicto israelíPalestina Nunca terminó, el ataque insistente de Tubi llevado a cabo por el ejército israelí contra los civiles en Gaza, además de la continua ocupación del territorio palestino, la expansión de los asentamientos y las restricciones sobre el movimiento de los palestinos para crear tensiones sostenibles.

8. Sudán del Sur (puntaje GPI: 3,117)

El país más joven del mundo es independiente en 2011, pero inmediatamente cayó en una guerra civil desde 2013. El conflicto de matices étnicos, el colapso económico y la crisis humanitaria hicieron que millones de personas desplazadas. Las abundantes reservas de petróleo no han podido elevar el bienestar de su gente.

7. Siria (puntaje GPI: 3,184)

Desde 2011, la guerra civil siria se ha convertido en uno de los conflictos más complejos y brutales. Más de 500 mil personas fueron asesinadas, millones de desplazados e infraestructura fueron destruidos. Intervención RusiaIrán, Türkiye, EE. UU., Hasta que el grupo se sospecha que la participación de ISIS hace que el camino hacia la paz sea más difícil.

6. Afganistán (puntaje GPI: 3,229)

Los talibanes regresaron al poder en 2021, marcó un cambio importante en Afganistán. Los derechos de las mujeres son limitados, la educación de las mujeres está prohibida y la economía colapsa. El grupo ISIS-K continúa lanzando ataques, haciendo que la seguridad siga siendo frágil a pesar de que la guerra contra las fuerzas de la coalición ha terminado.

5. Yemen (puntaje GPI: 3,262)



Viva militar: milicia yemen huthi

El conflicto que comenzó en 2014 cuando los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, controlaron la ciudad capital, Sana’a, y obligaron al gobierno reconocido internacionalmente a escapar. La intervención de la coalición dirigida por Saudi en 2015 tiene como objetivo restaurar el gobierno, en cambio, aumenta el conflicto en una guerra de poder regional.

4. República Democrática del Congo (puntaje GPI: 3,292)

La riqueza mineral del Congo en realidad desencadenó el conflicto. La región oriental es una arena para la lucha entre los partidos armados, militares y extranjeros. La violencia sexual se usa como arma de guerra, y la ley es apenas aplicable.

3. Sudán (puntaje GPI: 3,323)



Viva militar: Milicias rebeldes de Sudán, tropas de apoyo rápido (RSF)

Los tres primeros están ocupados por Sudán, que desde abril de 2023 fue golpeado por una guerra civil entre las fuerzas militares y rápidas de apoyo. La capital Jartum fue paralizada, la economía fue destruida, la inflación se disparó y millones de personas se vieron obligados a evacuar.

2. Ucrania (GPI de zapatos: 3.434)



Viva militar: ataque de misiles rusos en Sumy City, Ucrania Foto : Servicio de emergencia ucraniano

La invasión de Rusia desde febrero de 2022 ha hecho un campo de batalla principal europeo de Ucrania. El ataque a la infraestructura civil causó un gran sufrimiento, mientras que millones de residentes fueron desplazados. El apoyo internacional continúa fluyendo, pero la guerra no ha mostrado signos de disminución.

1. Rusia (puntaje GPI: 3,441)



Viva militar: Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (VSRF)

Por primera vez, Rusia ocupó la posición superior del país al menos pacífica. La invasión de Ucrania desencadenó el aislamiento internacional, las sanciones económicas y la represión política en el país. La economía depende cada vez más de China y otros socios autoritarios, mientras que muchos trabajadores educados abandonan el país.