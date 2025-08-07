10 de estos trabajos son los más amenazados según Microsoft, ¿hay su profesión?

Yakarta, Viva – inteligencia artificial sofisticada (AI) Las más reales se sienten en el mundo del trabajo. Si en el pasado fuera solo un tema futurista, ahora la IA comenzó a reemplazar inmediatamente los deberes humanos, y no todos trabajar A salvo de su impacto.

Leer también: ¿No entiendes qué alfabetización es AI? ¡Tenga cuidado al no competir en el mundo del trabajo!



Microsoft Acabo de publicar un informe titulado «Trabajar con IA: medir las implicaciones ocupacionales de la IA generativa»quien analizó la conversación de los usuarios de Bing Copilot para 2024. Como resultado, mucho trabajo de oficina ahora está a la vanguardia de la amenaza de automatización.

El trabajo de oficina más amenazado

Leer también: Job Vicky Kharisma, exhusband de Acha Septriasa que dijo Talak 5 veces



Este informe revela que las tareas más comunes asistidas por AI son:

Leer también: Bill Gates dijo que Jago Ai no salvará el gen Z del estado de desempleo, ¿por qué?



– Recopilar información

– escribiendo

– enseñar

– Dar consejos

Y desafortunadamente, mucho trabajo humano contiene exactamente así.

Aquí hay 10 trabajos con el más alto nivel de vulnerabilidad a la IA según Microsoft:

1. Intérprete y traductor

2. Historiador

3. Oficial de azafata y pasajeros

4. Ventas de servicios

5. Autor y editor

6. Servicio al cliente

7. Programador CNC (controlador numérico de computadora)

8. Operador telefónico

9. Agente de boletos y oficial de viajes

10. Reladdeadores de radio y DJ

Curiosamente, cinco de las diez profesiones provienen del ámbito del servicio al cliente y la comunicación, que se había considerado «seguro». «El 98% de las actividades laborales de intérpretes ahora pueden ser llevadas a cabo por IA como Copilot», escribió Microsoft, según lo citado por CNBC, jueves 7 de agosto de 2025.

Esto también se aplica a una profesión que escribe mucho, responde preguntas o da dirección. Por el contrario, una profesión que requiere altas habilidades físicas o de empatía, como enfermeras, técnicos de barco, para cansar los embalses, todavía se clasifica como a salvo de la amenaza de la IA.

No es un robot que se haga cargo de su trabajo, sino personas que usan AI

Según Jensen Huang, CEO de NVIDIA, este cambio no es negociable. «No perderá el trabajo debido a la IA, sino porque las personas que saben cómo usar IA», dijo en la conferencia del Instituto Milken 2025.

Empresas como Shopify, Fiverr y Duolingo incluso han requerido que los empleados usen IA. También declararon que solo agregarían empleados para un puesto que realmente no estaba orientado.

Las habilidades humanas siguen siendo la clave

Entonces, ¿cómo mantenerse relevante? La respuesta, así que un ser humano completo. Según Robert E. Siegel de Stanford, habilidades como la empatía, la curiosidad, la inteligencia emocional, la comunicación y el liderazgo siguen siendo insustituibles y serán la principal «moneda» en esta nueva era. «En lugar de tener miedo, vea esta revolución de IA como una oportunidad para evolucionar», escribió.