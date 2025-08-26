10 de estas aerolíneas tienen un historial súper seguro, casi cero víctimas

Viva – La seguridad del vuelo es siempre el enfoque principal, ¿cuál es la aerolínea más segura del mundo de hoy?

La respuesta no es fácil. Según la última evaluación de AirLinerangs.com, algunas aerolíneas de servicio completo y de bajo costo tienen registros de seguridad casi perfectos, sin muertes en sus operaciones.

La siguiente es una lista de aerolíneas que tienen rastras súper seguras reportadas por Airlinerangs.com y la tecnología del aeropuerto, dos plataformas autorizadas en el dominio de la seguridad de la aviación:

A. Aerolíneas de servicio completo con récords casi perfectos

Air New Zealand (Nueva Zelanda) Qantas (Australia) Cathay Pacific (Hong Kong); Qatar Airways (Katar); Emiratos (Emiratos Árabes Unidos) que comparten puestos en el tercer lugar Virgin Australia (Australia) Etihad Airways (Emiratos Árabes Unidos) ANA – Todas las vías aéreas de Nippon (Japón) Eva Air (Taiwán) Air coreano (Corea del Sur) Alaska Airlines (Estados Unidos) Aerolíneas turcas (Turki)



Los aviones de pasajeros más grandes de Airbus A380-800 son propiedad de la aerolínea de Emirates

Air New Zealand (Nueva Zelanda) fue nuevamente nombrado como la aerolínea más segura En el mundo para 2025, también se destacó en unos años antes, Air New Zealand tuvo una flota bastante joven y vuelos a aeropuertos extremos como Queenstown.

Luego, Qantas (Australia) tuvo que estar satisfecho en el segundo lugar con una diferencia de solo 1.5 puntos, algunos incidentes recientes que hicieron la diferencia.

Cathay Pacific (Hong Kong), Qatar Airways (Qatar) y Emirates (EAU) ocupa el tercer lugar juntos. Su evaluación no puede distinguirse significativamente en términos de edad de la flota, experiencia piloto, prácticas de seguridad y el número de incidentes.

Otras aerolíneas como Virgin Australia (Australia), Etihad (EAU), ANA (Japón), Eva Air (Taiwán) y las aerolíneas turcas (Turquía), también están en las filas de las 10 principales aerolíneas más seguras, todas se consideran muy seguras según los criterios de evaluación de Aircrarinerangs.

Eva Air incluso ganó la séptima posición llena de premio como la aerolínea de servicio completo más seguro.

B. Aerolíneas de bajo costo con brillantes registros de seguridad

En el segmento de bajo costo, AirLinerangs.com registra:

Hong Kong Express (Hong Kong) Ryanair (Irlanda) Grupo Jetstar (Australia) EasyJet (Inglaterra) Frontier Airlines (Estados Unidos)

Hong Kong Express se clasifica en la parte superior del especial de bajo costo, tiene un historial de seguridad relativo relativo.

Explicación de metodología

AirLinerangs.com evalúa las aerolíneas basadas en varios indicadores estrictos, como:

Incidente grave

Edad y número de flotas

Fatalidad

Rentabilidad y auditoría (iosa, icao)

Calidad de la capacitación de pilotos y gestión de incidentes

Si se produce un incidente, la reputación de la aerolínea no colapsa automáticamente. Ejemplos del vuelo 1282 de Alaska Airlines, donde la puerta de la aeronave está abierta en el aire, la causa es el defecto de fabricación de Boeing, no la negligencia de la aerolínea. Eso no reduce significativamente la clasificación.