10 cortes profundos clásicos que incluyen portadas de Prince

D’Angelo, que murió el martes a la edad de sólo 51 años, era indiscutiblemente un genio musical, pero no dejó mucho atrás: solo tres álbumes de estudio y un set en vivo que pasó desapercibido a lo largo de dos décadas, y un puñado de remezclas y temas sueltos, por lo que “10 grandes canciones” (de quizás 35 composiciones originales) parece algo inútil: simplemente busque cualquiera de una docena de listas de reproducción de “grandes éxitos” y haga clic.

Pero su discografía es lo suficientemente profunda como para contener algunas joyas ocultas, la mayoría de ellas versiones, temas en vivo o ambos, en particular remezclas; y agregaremos algunas rarezas como sus presentaciones en vivo con amor de búsqueda – que en su mayoría eran versiones de soul de los años 60 y 70 – y el casete “Soul Blends”, que fue la primera bocanada de “Voodoo” allá por el otoño de 1999 y que fue remezclado por un entonces poco conocido DJ neoyorquino llamado Mark Ronson.

Pero desplácese hacia abajo a medida que profundizamos en las cajas y descubrimos algunos cortes antiguos y profundos de una de las principales luces del R&B.

“Encontré mi sonrisa otra vez” (1995)

Esta canción, una toma descartada de “Brown Sugar” y un raro original inédito de D’Angelo, que se estrenó en la banda sonora de la exitosa película de 1996 “Space Jam”, solo vio la luz porque, según Questlove, los productores de la película palidecieron ante la canción que enviaron originalmente: una versión temprana de “Playa Playa”, que finalmente se lanzó en “Voodoo” casi cuatro años después (lo que da una idea de cuánto tiempo duró “Voodoo” estaba en el horno). La canción encaja perfectamente con “Brown Sugar” y encajaría muy bien entre las caras uno y dos.

“No puedo ocultar el amor” (en vivo 1995)

“Live at the Jazz Cafe” fue un lanzamiento tan discreto que mucha gente no sabía que existía antes de su relanzamiento en 2014, para capitalizar el entusiasmo en torno a “Black Messiah”. El álbum fue originalmente un EP, luego se relanzó en Japón con un corte extra y, finalmente, el conjunto completo, casi 20 años después de su grabación. Pero este set, capturado en vivo poco después del lanzamiento del debut de D’Angelo, lo captura en pleno vuelo cuando tenía 21 años, con su amante en ese momento, la fallecida Angie Stone, brindando coros estelares. El álbum incluye tres versiones: su versión de “Cruisin’” de Smokey Robinson, que también aparece en “Brown Sugar”; “Heaven Must Be Like This” de Ohio Players, sólo en la versión japonesa; y finalmente esta fiel pero impresionante versión del clásico de Earth Wind & Fire “Can’t Hide Love”.

“El cielo debe ser así” (en vivo 1995)

Otra pista de “Jazz Café”, esta de Ohio Players over, fue relegada originalmente a la versión japonesa del EP y curiosamente no está disponible en la versión completa del álbum ni en Spotify, lo que sugiere que el propio D’Angelo no estaba contento con la pista. Es difícil entender por qué lo sería: es una versión bellamente cantada, con un piano eléctrico que parece una gota de lluvia, una sección de trompeta completa y algunos coros magníficos de Stone.

“Yo y esos ojos soñadores míos” remix de Def Squad / remix de DJ Premier (1996)

La única colaboración completa entre D’Angelo y el gran DJ Premier, “Devil’s Pie” (lanzada originalmente en la banda sonora de “Best Man” dos años antes de que apareciera en “Voodoo”) fue suficiente para que los fans tuvieran sed en vano de más. Pero escondidos en lo profundo de las cajas de los sencillos antiguos de 12” de EMI Records se encuentran algunos remixes del primer álbum de D, que incluyen diez diferentes mezclas de una de sus grandes canciones de amor de todos los tiempos, “Me and These Dreaming Eyes of Mine” (supongo que tenían presupuestos mayores en aquel entonces). Es una vergüenza de riquezas, pero los dos ganadores son el remix de DJ Premier y el aún más innovador “Def Squad Remix”, con Erick Sermon y Redman.

“Tu Precioso Amor” con Erykah Badu (1996)

Esta versión del dúo Marvin Gaye-Tammi Terrell, incluida en la banda sonora de “High School High”, se grabó mucho antes de que estos dos cantantes estelares se convirtieran en íconos del neo-soul. Se mantiene fiel al arreglo original, pero los dos interpretan la canción, un clásico del catálogo de Ashford y Simpson, con la reverencia que merece.

«Chica, necesitas un cambio de opinión» (1996)

Otra versión, esta del miembro original de Temptations, Eddie Kendricks, de su segundo álbum en solitario. Este es el D’Angelo de soul clásico que los fanáticos anhelaban, completo con puñaladas de cuerda al final y falsete estelar. Es una pieza con “Brown Sugar”, pero ya anticipa el hard funk de “Voodoo”, de la película de Spike Lee de 1996 “Get on the Bus” sobre un grupo de hombres negros que viajan a través del país para participar en la Marcha del Millón de Hombres.

“Ella siempre está en mi cabello” (1997)

Es un poco sorprendente que D’Angelo no grabara más versiones de Prince, dada la gran influencia y su reverencia por el hombre, y se supone que cuando lo hizo, profundizaría en las cajas. Esta pista psicodélica, la cara B de 1985 de “Raspberry Beret”, fact fans, es una de las mejores de las muchas pistas que no son LP de Prince y, a menudo, se interpretó en vivo durante las improvisaciones de “Brothers in Arms” de D’Angelo con Questlove.

«Todo el mundo ama el sol» (1999)

El gran músico de jazz Roy Ayers debería ser conocido mucho más allá de los círculos del jazz, pero esta es probablemente su canción más conocida. Lanzada como cara B del CD sencillo europeo de “Untitled (How Does It Feel)”, la canción quizás sea merecidamente oscura (y disculpas por incluirla en un artículo con la palabra “clásico” en el titular; con suerte, lo compensaremos con el corte adicional a continuación), ya que D’Angelo y Questlove simplemente están improvisando tentativamente en la pista. Sin embargo, son los Brothers in Arms cubriendo a Roy Ayers.

“Glass Mountain Trust” con Mark Ronson (2010)

Esta extraña canción del extrañamente oscuro tercer álbum en solitario de Ronson, “Record Collection”, puede ser el corte más profundo aquí: el álbum no aparece en la discografía de Spotify de Ronson (está acreditado a “Mark Ronson and the Business Intl”) y es una de las canciones más extrañas de sus catálogos. Dirigida por sintetizadores a todo volumen de los 80 y un ritmo contundente, la canción presenta una voz principal distorsionada de D’Angelo, quien se acompaña con coros multipista con algún que otro grito del alma en buena medida.

Questlove y D’Angelo SuperJam (en vivo en Bonnaroo Festival, 2012)

Los “Brothers in Arms” tocaron en público varias versiones de versiones clásicas de R&B durante esta época, al menos dos de las cuales (presenciadas por este escritor) fueron un poco desorganizadas y caóticas. Sin embargo, para este set en Bonnaroo, cumplieron con lo prometido: con la directiva de no tocar ninguna canción de D’Angelo o Roots, estuvieron acompañados por una banda híbrida estelar con el bajista estelar Pino Palladino, miembros de The Roots, D’Angelo’s Vanguard e incluso el veterano saxofonista de Prince, Eric Leeds, y rompieron versiones de canciones de Funkadelic, Ohio Players, Jimi. Hendrix, Sly & the Family Stone, Prince (por supuesto), The Time e incluso Led Zeppelin y los Beatles. Los aspectos más destacados se presentan en este minidocumental de varias partes sobre el set.

PRIMA:

“Ni siquiera importa” con Lauryn Hill (1998)

Es absurdo llamar “corte profundo” a una canción de uno de los álbumes más vendidos de la historia; sin embargo, este dueto conmovedor está escondido como la pista 12 de “The Miseducation of Lauryn Hill” y a menudo se pasa por alto. Los dos armonizan maravillosamente, haciendo estilos libres durante los últimos minutos de la canción, respaldados por los inconfundibles adornos del piano eléctrico de D’Angelo.