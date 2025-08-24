10 aviones sofisticados que no se emitieron, pero la tecnología era una locura

Yakarta, Viva – En la historia de los vuelos militares, avión de combate siempre ha sido un símbolo del pico de tecnología y fuerza de un país. Están diseñados no solo para volar rápidamente y traer armas sofisticadas, sino también como una demostración de dominio en el ámbito global.

Sin embargo, no todos los proyectos grandes alcanzan la línea final. Muchos jet con un diseño revolucionario, a partir de la generación temprana, alas únicas, para acelerar supersónico– Termina en la etapa prototipo. Las razones clásicas como el costo de la hinchazón, los cambios en las estrategias de defensa, para el tira y el aflojado, a menudo determinan más su destino que las habilidades técnicas.

Reportado VIVA de AviationA2zAquí hay una lista de los 10 aviones de combate más peligrosos que nunca operan, aunque la mayoría de ellos se consideran extraordinarios en su tiempo.

10. Dassault Mirage 4000 (Francia)

Diseñado para rivalizar con el American Eagle F-15 y SU-27 Soviet, Mirage 4000 es un proyecto ambicioso francés al final de la Guerra Fría.

Equipado con radar moderno, amplio alcance y máquinas dobles, este chorro promete un dominio del aire con un rendimiento impresionante. Desafortunadamente, el alto costo hace que el gobierno francés elija Mirage 2000, que es más barato y más eficiente.

Ahora, el único prototipo Mirage 4000 permanece en el museo, convirtiéndose en un símbolo de ambiciones que encallan no por debilidades técnicas, sino elecciones políticas y presupuesto.

9. Tenga (Israel)

En la década de 1980, Israel desarrolló IAI Lavi como un avión de combate múltiple con tecnología avanzada: aviónica moderna, aviónica moderna, a Delta Canard Wings.

Este avión incluso fue elogiado equivalente a F-16. Sin embargo, los costos de desarrollo se dispararon, mientras que Estados Unidos estaba preocupado de que Lavi se convertiría en un competidor en el mercado global.

Bajo la presión de Washington y los fondos limitados, el proyecto se canceló en 1987. Aun así, la innovación de Lavi continuó dejando rastros de la tecnología de defensa israelí moderna.

8. Hawker Siddeley P.1154 (inglés)

Gran Bretaña había soñado con crear el primer avión supersónico V/Stol V/Stol) en el mundo. El proyecto P.1154 está diseñado como sucesor Harrier con la capacidad de Mach 2, flexible para RAF y Navy.

Sin embargo, las diferencias en las necesidades entre dimensiones, conflictos políticos y costos hinchados hacen que el programa se detenga. De hecho, esta visión no se realiza, pero el concepto es la base para el desarrollo de la tecnología V/Stol en el futuro.

7. Mitsubishi X-2 Shinshin (Jepang)

X-2 «Shinshin» es el primer paso de Japón hacia el avión de combate de quinta generación. Su vuelo inaugural en 2016 demostró ser la capacidad del país en tecnología sigilosa, empujando las máquinas vectoriales, a Radar AESA.

Sin embargo, desde el principio, el avión solo pretendía ser un demostrador tecnológico, no de producción en masa. El proyecto luego condujo al programa Global Combat Air Program (GCAP) con Gran Bretaña e Italia.

6. SUKHOI SU-47 Draw (Rusia)

Con un ala de ala única por delante, Su-47 cayó en uno de los prototipos más emblemáticos de Rusia. El juicio en 1997 mostró una agilidad extrema en el aire, gracias a una aerodinámica revolucionaria.

Aunque son prometedores, los desafíos técnicos y los grandes costos, más la crisis económica después del colapso de la Unión Soviética, hizo que este proyecto estuviera encallado. La tecnología del SU-47 no es en vano, porque también influye en el desarrollo de la quinta generación de aviones de Rusia, SU-57.

5. Mikoyan Mig 1.44 Flatpack (Rusia)

Apodado «Flatpack», MIG 1.44 está diseñado para rivalizar con el Raptor F-22. Con el diseño de Delta-Canard, empujando vectores y características de sigilo, se espera que este avión sea la nueva columna vertebral de la Fuerza Aérea rusa.

Desafortunadamente, los fondos limitados se retrasaron el proyecto. Cuando finalmente volaba en 2000, el diseño se retrasaba detrás del avión occidental. Solo se llevó a cabo un vuelo oficial antes de que se transfiriera el enfoque a Sukhoi Pak FA (SU-57).

4. Northrop F-20 Tigershark (AS)

El F-20 es una actualización de un F-5 exitoso, con un motor más potente, radar moderno y la capacidad de misiles de larga distancia.

Barato, confiable y fácil de cuidar, Tigershark debería ser una opción ideal para los aliados de EE. UU. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos es más alentador de las ventas subsidiadas F-16, lo que hace que el F-20 pierda el mercado. Como resultado, este avión difícil fue cancelado en masa producida: sacrificio del mercado y las estrategias políticas.

3. McDonnell Douglas A-12 Avenger II (AS)

Apodado «Flying Dorito» debido a su forma triangular, A-12 Avenger II está diseñado como un avión sigiloso directo, un sustituto del intruso A-6.

Con espacio de armas internas y la última tecnología de sigilo, A-12 debería ser un pionero antes del F-35C. Sin embargo, el costo de la hinchazón drásticamente y los problemas técnicos hicieron que el programa se detuvo en 1991. Su fracaso lo convirtió en uno de los mayores desechos en la historia del ejército de los Estados Unidos.

2. Northrop YF-23 Black Widow II (AS)

En la competencia contra YF-22 (el precursor del F-22 Raptor), el YF-23 ofrece una mayor velocidad, mayor alcance y mejor diseño de sigilo. Sin embargo, debido a la pérdida en términos de maniobras y apoyo político, YF-23 fue abandonado.

A pesar de perder, YF-23 sigue siendo visto como uno de los aviones más futuristas jamás hecho. Muchos analistas creen que este avión está demasiado avanzado para su tiempo.

1. Lockheed YF-12 (AS)

Construido a partir del programa SR-71 Blackbird, YF-12 es el chorro más rápido con velocidad de Mach 3. Equipado con misiles de largo alcance AIM-47, este avión está destinado a detener el bombardero soviético.

Primero voló en 1963, su actuación fue extraordinaria. Sin embargo, los altos costos y los cambios en la estrategia de los Estados Unidos hacia un avión de rol múltiple hacen que el proyecto se cancele después de que solo se realizaron tres prototipos.

Aunque no funcionaba, YF-12 dejó una herencia importante en el desarrollo de la tecnología SR-71 y el concepto de preparación sofisticada.