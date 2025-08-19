10 avión de combate con el armamento más duro del mundo, ¡No. 1 puede traer casi 15 toneladas!

Yakarta, Viva – En el mundo de la aviación militar, avión de combate Diseñados con varias ventajas: hay quienes priorizan la velocidad, algunos destacan la tecnología sigilosa y algunas se centran en el poder de disparo puro.

Esta última categoría presenta al «gigante aéreo» un contenido de armamento súper pesado, como un brazo volador que impresionó a cualquier tropa.

Reportado por Viva de aviationA2zAquí hay una lista de 10 aviones de combate con las armas más duras del mundo, cada una de las cuales no solo lleva armas, sino que también se convierte en el arma misma.

1. Boeing F-15ex Eagle II

Muatan: 29.500 libras / 13.381 kg



Viva militar: avión de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, F-15EX

F-15ex es una evolución moderna del clásico F-15. Boeing lo diseñó no para el sigilo, sino para llevar una gran cantidad de armas. Con 22 puntos de punto duro, este avión puede transportar misiles aire-aire, destructores de búnker, a la última generación de armas. Cuando se combina con F-22 o F-35, este jet funciona como el «camión de misiles» más mortal en el cielo.

2. Chengdu J-20 Mighty Dragon

Muatan: 24,000 libras / 10.886 kg

La respuesta de China a la quinta generación de aviones estadounidenses. J-20 combina tecnología de sigilo con una gran potencia inocente. El armamento principal se almacena en el espacio interno para que siga siendo difícil detectar el radar, pero aún se puede agregar carga externa. Los misiles de larga distancia PL-15 y la intercepción PL-10 hacen la amenaza J-20 en batallas de larga distancia.

3. Sukhoi SU-57

Muatan: 22,000 libras / 9.979 kg

Este pilar ruso combina sigilo, maniobras extremas y gran poder de disparo. SU-57 tiene los compartimentos internos principales y laterales para misiles y bombas de precisión. Apoyado por un motor vectorial de empuje, este avión sobresale tanto en una pelea de perros a corta distancia como en ataques de larga distancia.

4. Dassault Rafale

Muatan: 20.900 libras / 9.500 kg

El avión de combate francés con el concepto de «Omnirole» puede cambiar los roles sin problemas, desde duelos de aire hasta misiones de ataques profundos. Con 14 puntos de punto duro, Rafale puede transportar misiles nucleares, cuero cabelludo, meteoros, a bombas de precisión. El sofisticado sistema de fusión de sensores hace que la integración de las armas sea más óptima.

5. Eurofighter Typhoon

Muatan: 20,000 libras / 9,000 kg



Viva militar: Jet de combate de la Fuerza Aérea Británica (RAF), Eurofighter Typhoon

Inicialmente diseñado para el dominio del aire, Typhoon ahora se ha convertido en un formidable avión múltiple. 13 Hardpoint puede transportar misiles AIM-120, meteoros, sombra de tormenta, a las bombas pavimentadas. Con el apoyo de Radar Captor-M y capacidades de alta maniobra, Typhoon sigue siendo relevante en el campo de batalla moderno.

6. Lockheed Martin F-35 Lightning II

Muatán: 18,000 libras / 8.200 kg

F-35 enfatiza más fusión de sigilo y sensor que solo un poder de disparo. Cuando está en modo sigiloso, puede transportar 2.200 kg de carga interna, mientras que el modo completo permite 15,000 libras adicionales de armas en puntos externos. Su ventaja radica en la capacidad de compartir datos con otras plataformas, lo que lo convierte en un centro de red de combate moderno.

7. Mitsubishi F-2

Muatán: 17.824 lbs / 8.085 kg

Apodado «Super F-16», F-2 hecho en Japón está optimizado para la defensa marítima. Con un sofisticado radar AESA, F-2 puede rastrear y apuntar con precisión. El arma incluye el misil antirrodal ASM-1/ASM-2, misiles aire-aire AAM-4 AAM-4, a bombas inteligentes. Coincidir con las necesidades de defensa del área del mar japonés.

8. Boeing f/a-18e/f Super Hornet

Muatan: 17.750 lbs / 8.050 kg

El pilar de la portaaviones de la Marina de los EE. UU. Es difícil y flexible. 11 Los puntos de punto duro se pueden equipar con Amraam, Harpoon, Daño, a los misiles de bombardeo de precisión. Al actualizar el Bloque III, Super Hornet ahora es más duradero, más «sigiloso» y tiene una cabina digital sofisticada.

9. Sukhoi SU-30

Muatán: 17.673 lbs / 8.016 kg

Exportado a muchos países, SU-30 es un avión de combate multirromo de larga distancia con 12 puntos duro. Las armas son diversas, desde misiles R-77 hasta bombas guiadas por precisión. Equipado con dos tripulantes, este avión puede llevar a cabo misiones complejas de manera eficiente, y puede extenderse a través del reabastecimiento de combustible en el aire.

10. Sukhoi SU-35S

Muatan: 17.632 lbs / 8.000 kg



Viva militar: sukhoi su-35 avión de aviones de combate

La versión más sofisticada de la familia flanqueadora rusa. SU-35 trajo misiles R-77M, R-74M, KH-31, a KH-59 en 12 Hardpoint. Con el apoyo de las máquinas modernas de empuje y el vector de radar, este chorro se demuestra que es efectivo en Siria, tanto para batallas aéreas como para ataques terrestres de precisión.