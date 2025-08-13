10 autos más vendidos en julio de 2025, 3 modelos se elevan drásticos

Yakarta, Viva – El mercado automotriz indonesio en julio de 2025 nuevamente mostró un cambio interesante en la lista de 10 móvil La mejor venta de la fábrica a los alias de concesionarios alias.

Basado en los datos de ventas de Wholesales de Gaikindo, vistos por Viva Automotive el miércoles 13 de agosto de 2025, Toyota Kijang Innova (Zenix y Reborn) continúa liderando, mientras que la segunda posición ahora está ocupada Toyota progresa quien superó con éxito la camioneta Daihatsu Gran Max.

Hay tres modelos cuya distribución aumenta significativamente el mes pasado, a saber, avanza (+716 unidades), calya (+863 unidades), fronx (+415 unidades). La siguiente es una lista completa:

1. Toyota Kijang Innova Zenix y Reborn – 4,311 unidades

Aunque cayó ligeramente de 4.814 unidades en junio, Innova sigue siendo el mejor automóvil de Indonesia. La combinación de variantes de Zenix modernas y renacidas que permanecen en demanda dificulta su rival.

2. Toyota Avanza – 3.348 Unidad

Avanza registró un aumento significativo en comparación con junio (2,632 unidades), aceleró desde la cuarta posición hasta el segundo lugar. Este legendario MPV parece ser la excelente familia.

3. Daihatsu Gran Max Pick-Up-3.175 Unidad

Tenía en el segundo lugar en junio, la recolección de Gran Max debe caer al tercero. Aun así, las ventas aumentaron de 2.834 unidades a 3,175 unidades, lo que indica que la demanda de vehículos comerciales se mantuvo fuerte.

4. Daihatsu Sigra – 2,951 unidades

Sigra mantiene su atractivo como un LCGC de 7 plazas asequible. La tasa de ventas aumentó de 2.742 unidades en junio.

5. Toyota Calya – Unidad 2.525

Calya saltó bruscamente de 1.662 unidades en junio. Este LCGC está de vuelta entre los cinco primeros gracias a los precios competitivos.

6. Suzuki Carry Tick-Up-2.400 Unidad

Una de las columnas de la columna vertebral del segmento de comercio ligero. Carry Mantiene un rendimiento de ventas estables, compitiendo con Gran Max en el segmento de recolección.

7. Toyota Rush – 2.400 Unidad

Este SUV familiar se elevó ligeramente de 2.355 unidades en junio. Su popularidad entre los compradores que desean un auto duro con una imagen alta y alta.

8. Honda Brio Satya y Rs – 2,267 unidades

Aunque un poco de 2,385 unidades en junio, Brio sigue siendo el mejor auto hatchback en Indonesia, manteniendo posiciones en el top 10.

9. Suzuki Fronx – 2.197 Unidad

FRONX registró un crecimiento significativo de las ventas de 1.782 unidades en junio. Este SUV compacto comenzó a llamar la atención gracias a diseños elegantes y precios competitivos.

10. Mitsubishi Xpander y Xpander Cross – 1,999 unidades

Xpander debe estar satisfecho en la última posición de la lista de los 10 mejores de julio, por debajo de 2,290 unidades en junio. La estricta competencia en el segmento MPV lo hace un poco deprimido.