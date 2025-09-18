10 autos eléctricos de la mejor venta en RI están controlados por marcas chinas

Yakarta, Viva – Venta Auto eléctrico En Indonesia, en agosto de 2025, registró una tendencia interesante con el dominio de las marcas chinas. Los datos de la Asociación Indonesia de la Industria de Vehículos Automotrices (Gaikindo) muestran que varios grandes nombres han logrado ocupar la posición superior.

Ver Viva Automotive El jueves 18 de septiembre de 2025, BYD registró las ventas más altas con un total de 2,746 unidades durante agosto. Esta cifra confirma cada vez más su posición como un jugador importante en el mercado de vehículos eléctricos en el país.

En segundo lugar, había un AION que logró liberar 681 unidades a los consumidores. Aunque a la deriva lejos de BYD, este logro confirmó que Aion comenzó a obtener un lugar en el mercado indonesio.

Denza ocupa el tercer lugar con un récord de ventas de 542 unidades. El rendimiento de Denza es bastante consistente en los últimos meses y muestra tendencias de crecimiento positivas.

Stand byd-shead of Pevs 2025

Mientras tanto, Geely está en cuarta posición con una venta de 281 unidades. Esta marca todavía está tratando de expandir el alcance de su producto en el segmento de vehículos eléctricos.

Vietnam Vietnam ayudó a animar la competencia publicando 134 unidades. La presencia de Vivast es un nuevo color en el mercado automotriz eléctrico de Indonesia.

Xpeng logró vender 121 unidades durante agosto. Esta cifra muestra el interés del consumidor en la tecnología y las características innovadoras ofrecidas por esta marca.

NETA solo registró ventas de 23 unidades en el mismo mes. Aunque es pequeño, la NETA aún mantiene su existencia en medio de una apretada competencia.

Polytron, una marca indonesia local, logró registrar 12 unidades de ventas. La presencia de este producto local es una cuestión de orgullo a pesar de que la cantidad aún es limitada.

Los últimos dos nombres, Maxus y Seres, registraron ventas de 8 unidades y 7 unidades. Esta cifra cierra una lista de las diez mejores marcas de automóviles eléctricos de ventas en agosto de 2025, la versión Gaikindo.