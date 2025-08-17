10 artistas sirven una obra sobre el significado de Happy, ¿lo has sentido?

Purbalingga, Viva – Purbalingga vuelve a organizar un evento de arte especial. Esta vez, los proyectos de arte de Kie presentes exhibición Titulado «El mundo de la felicidad» en el Hotel Braling, Purbalingga, Java central. Esta exposición es una continuación del viaje de cinco años de Kie Art para revivir el arte de las raíces del pueblo, precisamente la aldea de Kartoon, Sidareja, Purbalingga.

Kie Art Projects fue fundado por Selamet Santosa, artista Con más de dos décadas de experiencia en el mundo del arte nacional, con Gita Yohanna Thomdean. Inicialmente, se inspiraron en la dinámica del arte en Yogyakarta y Bali. Sin embargo, con el tiempo, los dos se dieron cuenta de que el potencial local también almacena una gran fuerza. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Encontramos un potencial extraordinario en Purbalingga que anteriormente estaba oculto. Por limitaciones, nació New Power», dijo Gita en su declaración, citado el domingo 17 de agosto de 2025.

Rastros creativos del pueblo

En los últimos cinco años, Kie Art Projects ha presentado varias exposiciones con temas fuertes, que van desde el Árbol de la Vida, Nogo Sui, yo y yo, todavía te amo, Indonesia, hasta reflexionar y aumentar. Incluso han estado involucrados en dar la bienvenida a la película nacional Believe con Ethos.

No solo limitado a celebrar una exposición, Kie Art también fomentando activamente la comunidad creativa en Cartoon Village. El programa de activación del arte que dirigen logró dar a luz a artistas jóvenes locales que ahora comienzan a ser conocidos como coleccionistas y amantes de las artes nacionales.

Felicidad esencial

En su narrativa curatoria, Gita Yohanna Thomdean escribió:

«Felicidad Como si fuera algo que se persigue, pero a menudo se siente vago y no alcanzado. Quizás porque lo estamos buscando demasiado lejos, a pesar de que vive dentro de las cosas simples que a menudo nos damos cuenta «, dijo.

La exposición «El mundo de la felicidad» intenta presentar el espacio de reflexión. Con un enfoque visual que es ingenioso, honesto y lleno de conciencia, las obras que se muestran invita a los visitantes a encontrar la felicidad de la paz, la gratitud, la compasión.

Artistas y obras

Varios artistas estuvieron involucrados en esta exposición con su perspectiva única. Llámalo Budi, que muestra la armonía y la naturaleza humana, Aprianto con la narración de la seguridad alimentaria de los campos de arroz, a Darmawan, que presenta un gallo como símbolo de coraje y espiritualidad.

Otros artistas involucrados incluyen SUTARMO con cuadro La paz natural de Nusantara, Zaly, con un símbolo de prosperidad, Rakhma a través del magnífico pico de la montaña, y Alexa, una joven pintora con el personaje de una niña llena de autenticidad.

Para no olvidar, Novanda, que muestra el trabajo de las instalaciones de los medios de comunicación y los ciervos, Annisa con la narración del ritual de aldea dusunisana, a Geetha_thom, que se sumerge en el subconsciente a través del arte neurográfico.

Más que una simple exposición

«El mundo de la felicidad» no es solo una exposición de pintura, sino un viaje contemplativo. A través de las obras que se muestran, los visitantes están invitados a detenerse por un momento del ajetreo y el bullicio del mundo exterior para reflexionar sobre: «¿Realmente he sentido esa felicidad?»

Desde un pequeño pueblo lleno de creatividad, nació un gran mensaje sobre la felicidad. Kie Art Projects enfatizó que el arte no es solo un medio de expresión, sino también una forma invaluable de gratitud.