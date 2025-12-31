10 años de MAXi Yamaha, del trabajo de los niños de la nación a un ícono de scooter premium

Jacarta – Entrando en una década de su viaje, Maxi yamaha Marca una fase importante en la evolución de los scooters premium en Indonesia. Durante 10 años, esta línea ha pasado de ser un producto innovador a un símbolo de estilo de vida para sus usuarios.

Maxi yamaha nació y se produjo en Indonesia desde que se introdujo por primera vez en 2015 como una forma de trabajo de los niños del país. Desde Indonesia, este scooter premium se ha convertido en un producto estándar mundial y ahora se exporta a más de 45 países.

Este éxito no puede separarse de la constancia de Yamaha a la hora de presentar innovaciones relevantes para las necesidades del mercado desde sus inicios. Desde la primera generación, el MAXi de Yamaha ha sido conocido como un pionero que creó nuevos estándares en el segmento de scooters premium de Indonesia.

La identidad de la gran carrocería fue la base principal en la fase inicial de desarrollo antes de que Yamaha presentara continuos saltos tecnológicos. Las funciones de conectividad Y-Connect, el medidor TFT con sistema de navegación y la tecnología YECVT «TURBO» fortalecen la posición MAXi de Yamaha como creador de tendencias.

Este enfoque innovador ha hecho que la MAXi de Yamaha se convierta en la moto de ensueño para muchos ciclistas. Hasta la fecha, las ventas totales han superado los 6 millones de unidades, lo que refleja una alta confianza del consumidor.

Detrás de estos logros, se ha formado un sólido ecosistema comunitario en varias regiones de Indonesia. El MAXi de Yamaha ya no se ve sólo como una herramienta de movilidad, sino más bien como parte de la identidad y la unión.

Los usuarios de Yamaha MAXi utilizan sus motos como medio para canalizar sus aficiones y pasiones. Las actividades turísticas de largo recorrido, las modificaciones y el café molido se han convertido en rutinas que fortalecen los vínculos entre los usuarios.

Yamaha ve esta transformación como una parte importante de la trayectoria de su producto. Varios eventos y actividades están diseñados para brindar un espacio de expresión y al mismo tiempo fortalecer las relaciones entre las comunidades.

Eventos como CUSTOMAXi son una prueba de cómo el MAXi de Yamaha se está desarrollando más allá de las funciones básicas de un vehículo. La creatividad del usuario tiene un escenario para mostrar carácter, estilo e interpretación personal del scooter premium.

Rifki Maulana, gerente de relaciones públicas, YRA y comunidad PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, enfatizó que este enfoque es el compromiso a largo plazo de Yamaha.

«Este gran concurso de modificación, que se lleva a cabo desde 2018, no es sólo un espacio para que los modificadores expresen su creatividad», dijo recientemente, citado. VIVA Automotriz Miércoles 31 de diciembre de 2025.