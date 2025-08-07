10 años como IRT, Dahlia Polonia volverá a trabajar después del divorcio de Fandy Christian

VIVA – Dahlia Polonia Ha pasado mucho tiempo desde que aparecí en la pantalla porque decidió estar Ama de casa (Irt) completamente desde que me casé Cristiano fandy. El hogar que se ha llevado a cabo desde 2015 desafortunadamente debe terminar en el divorcio. Varias regulaciones ocurrieron repetidamente desde el comienzo del matrimonio, haciendo que Dahlia Polonia decida terminar con su matrimonio.

Durante 10 años de ser ama de casa, Dahlia Polonia reveló su razón para querer estar siempre cerca de sus hijos. Hasta ahora, se sabe que la pareja puede cuidar a sus propios hijos sin la ayuda de asistentes domésticos (ART).

«Sí, más para los niños, porque siempre dije por qué dejo de disparar porque quiero concentrarme en mis hijos. No creo que otras personas tengan a mis hijos, posesivamente con niños, posesivos, así que decidí simplemente en casa con los niños para que esté más tranquilo», dijo Dahlia Polonia, citando YouTube, jueves 7 de agosto, 2025.

Teniendo en cuenta la condición del hogar que estaba en el borde, Dahlia Polonia consideró volver a trabajar. Pensó en el futuro de los niños porque más tarde se separaría de Fandy Christian.

Dahlia Polonia afirmó estar lista para trabajar nuevamente después de funcionar divorcio de Fandy Christian. Este fue un marcador del primer paso para la carrera de Dahlia Polonia que se había detenido.

«Es solo porque ahora porque decidí que estaba terminado (el hogar con Fandy) significa que tengo que trabajar nuevamente para mí», dijo Dahlia Polonia.

Como se conoce, las noticias impactantes nuevamente sacudieron el mundo del entretenimiento en el país. La pareja de celebridades Dahlia Polonia y Fandy Christian, que se había considerado que se hizo las paces después del asunto en 2023, ahora están al borde de la separación. Dahlia Polonia presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Fandy Christian en el Tribunal Religioso de Badung, Bali, con el caso número 139/PDT.G/2025/PA.BDG. Esta demanda fue en el centro de atención pública después de que el poder notarial de Dahlia ante su abogado, Wayan Vajra, distribuyó en las redes sociales el 5 de agosto de 2025.

En el documento fechado el 30 de junio de 2025, Dahlia dio plena autoridad a su abogado para representarla en el proceso de divorcio.