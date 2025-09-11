10 aeropuertos con los mejores servicios de inmigración del mundo 2025, ¡está Soekarno-Hatta en la lista!

Yakarta, Viva – Para muchos viajeros, de pie en la cola inmigración A menudo el momento más agotador en el viaje. Sentarse en el asiento central del avión o comprar un sándwich de aeropuerto cuyo precio es exorbitante puede sentirse incómodo, pero un proceso de inmigración largo y agotador es casi siempre una experiencia que debe evitarse.

Leer también: Hay ciudadanos indonesios atrapados por redadas de inmigración en la fábrica de Hyundai US



Sin embargo, varios aeropuertos lograron cambiar el estigma. Gracias a una combinación de tecnología, gestión de colas, para un servicio amigable, la inmigración ahora puede ser un proceso rápido, eficiente y incluso divertido.

Informe Skytrax 2025 reveló 10 aeropuertos con Mejor servicio de inmigración en este mundo. Esta lista destaca un aeropuerto que puede mantener un equilibrio entre la seguridad y la comodidad de los pasajeros. Curiosamente, el aeropuerto Soekarno-Hatta Yakarta está incluido en el Top 10 de este año.

Leer también: La respuesta del ministro AGUS de los pasaportes WNA fue detenida cuando asistía a una exposición oficial en RI: por lo tanto, la evaluación de los servicios humanistas



1. Aeropuerto internacional de Hong Kong (HKG) – Campeón del mundo

Hong Kong nuevamente ganó un título de aeropuerto con el mejor servicio de inmigración del mundo 2025. El secreto radica en el sistema de e-Gate e súper rápido que puede procesar a los pasajeros en solo 12 segundos, sin reducir los estándares de seguridad.

Leer también: El ministro Imipas dijo que Riza Chalid está en Malasia: hemos pedido ayuda



La tecnología de reconocimiento facial, escáneres biométricos, para el análisis en tiempo real hace que la línea sea mucho más suave. Además, se sabe que los oficiales de inmigración en Hong Kong son con fluidez multilingües y sufren capacitación de sensibilidad cultural, para que puedan servir a turistas de varios países con amabilidad.

2. Aeropuerto Changi de Singapur (PECADO)

Changi nunca ha estado ausente en la lista de los mejores aeropuertos del mundo. Su sistema de e-Gate flexible puede recibir varios tipos de pasaportes con tecnología avanzada de verificación de documentos.

Los oficiales de inmigración de Changi también recibieron capacitación especial en servicio al cliente, manteniendo la eficiencia sin perder hospitalidad. Para los pasajeros de tránsito, este aeropuerto proporciona un carril especial que les permite pasar por la inmigración más rápido, una de las ventajas de Changi que lo hace seguir siendo un favorito global.

3. Aeropuerto Internacional de Bahrein (BAH)

Bahrein ocupa la tercera posición gracias a la estrategia de eficiencia en la colocación del personal y el diseño del área de inmigración. La línea de cola está claramente arreglada, mientras que su tecnología E-Gate es compatible con varios formatos de pasaporte.

El tamaño del aeropuerto que es relativamente más pequeño que el gigante global es en realidad una ventaja, ya que permite servicios más personales. El personal de lenguaje múltiple en Bahrein es bien conocido y amigable, lo que hace de este aeropuerto un modelo de servicio en la región de Medio Oriente.

4. Aeropuerto internacional de Taiwán Taoyuan (TPE)



Aeropuerto internacional de Taiwán Taoyuan

En el cuarto rango está Taiwán Taoyuan, que combina tecnología biométrica sofisticada con la hospitalidad asiática. Su sistema E-Gate acelera el proceso, mientras que las vías manuales se ejecutan de manera eficiente.

El área de inmigración está diseñada moderna con iluminación natural y cómoda sala de espera. Los oficiales reciben capacitación en servicio al cliente y resolución de conflictos, por lo que las interacciones siguen siendo positivas incluso en una situación llena de presión.

5. Aeropuerto de Zurich (ZRH)

Suiza es idéntica a la precisión, y Zurich prueba la reputación en los servicios de inmigración. El procesamiento de documentos es rápido y preciso, muy útil para viajeros de negocios con necesidades de viaje complejas.

E-Gate Zurich atiende a pasajeros de la Unión Europea, mientras que los carriles especiales permanecen disponibles para los turistas no europeos. El lenguaje múltiple se convierte en estándar, lo que refleja la diversidad de idiomas en Suiza.

6. Bandara Helsinki-Vantaa (Hel)

El enfoque nórdico es claramente visible en Helsinki: simple, eficiente, pero aún respeta la dignidad de los pasajeros.

Los oficiales de inmigración son famosos por corteses y profesionales, lo que refleja la cultura de Finlandia. Los carriles especiales para los pasajeros europeos y no europeos pasan un tiempo de espera más corto. El aeropuerto también es superior en la gestión de pasajeros de transferencia, especialmente aquellos que viajan entre Europa y Asia.

7. Bandara Roma Fiumicino (FCO)

Como la puerta principal de los turistas a Italia, Roma Fiumicino presenta una combinación de tecnología moderna y la típica del italiano.

Sus oficiales multilingües sirven a los turistas de manera eficiente, incluso durante la temporada de vacaciones ocupada. A pesar de enfrentar un aumento turístico de temporada, el aeropuerto puede mantener los estándares de servicio durante todo el año.

8. Aeropuerto internacional Seúl Incheon (ICN)

Incheon sigue siendo uno de los mejores aeropuertos de Asia. Los sistemas biométricos automáticamente aceleran el proceso de inmigración, mientras que las líneas especiales están disponibles para diferentes necesidades de pasajeros, tanto turistas como empresarios.

Además de la tecnología, la capacitación de sensibilidad cultural para los oficiales también es una clave, por lo que las interacciones con los pasajeros siguen siendo amigables y profesionales.

9. Aeropuerto internacional de Doha Hamad (DOH)

Como el centro principal de Qatar Airways, Doha Hamad tiene inmigración diseñada para servir flujos de pasajeros desde Europa, Asia, a África.

Tecnología moderna combinada con diseños de lujo, incluidas cómodas salas de espera y sistemas de letreros claros. Los oficiales están capacitados para enfrentar el escenario de documentación del complejo típico del aeropuerto de conexión global.

10. Aeropuerto internacional Soekarno-Hatta Yakarta (CGK)



Ciudadanos extranjeros en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang

La alentadora noticia vino de Indonesia. Soekarno-Hatta Yakarta (CGK) llegó al top 10 del mundo gracias a un aumento significativo en los servicios de inmigración.

A medida que el número de turistas internacionales se disparó, CGK mejoró por los oficiales de capacitación para ser más amigables y eficientes. El enfoque se centra en proporcionar servicios equivalentes a los aeropuertos globales, sin olvidar los estrictos estándares de seguridad.

Este logro confirma el compromiso de Indonesia de mejorar la infraestructura turística y mejorar la experiencia de los pasajeros internacionales.

La inmigración ya no da miedo

La lista SkyTrax 2025 muestra cómo el aeropuerto puede traer servicios de inmigración que no son solo procedimientos de seguridad, sino también experiencias cómodas.

A partir de Hong Kong con tecnología súper rápida, Singapur, con su hospitalidad típica, a Yakarta, que comenzó a tallar logros globales, esta transformación ofrece una nueva esperanza para los viajeros: las colas de inmigración ya no son azotes, sino parte de un viaje cada vez más eficiente y amigable.