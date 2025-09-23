Yakarta, Viva – Viajar por el aeropuerto a menudo es agotador. Comenzando desde una larga cola, tránsito durante horas, a la cara enredada después de viajar largas distancias. Sin embargo, hay aeropuertos en Asia que realmente hacen que esta experiencia se sienta diferente. No solo una cuestión de instalaciones modernas, sino también la hospitalidad del personal que brinda servicios extraordinarios.

Cada año, Skytrax dar premios Mejor servicio de personal del aeropuerto en Asia Para aeropuertos con la mejor calidad de servicio. La evaluación incluye actitudes, amabilidad, la eficiencia del personal en varios puestos de primera línea. En 2025, había diez aeropuertos prominentes porque los servicios del personal se consideraban especiales.

1. Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN) – Corea del Sur

Incheon ocupa la posición principal gracias a la cultura de un servicio coreano típico que enfatiza el respeto y la atención completa. Se sabe que el personal de este aeropuerto es paciente, cálido y tiene una capacitación integral que incluye inteligencia emocional y sensibilidad cultural.

De manera exclusiva, Incheon también tiene un embajador cultural en una terminal con fluidez en idiomas extranjeros y está listo para ayudar a los turistas, tanto sobre la navegación como las preguntas sobre la cultura.

2. Aeropuerto de Changi Singapur (pecado) – Singapur

Concepto futurista del aeropuerto de Changi Jewel Singapur

Changi siempre ha sido el estándar de oro del aeropuerto mundial, sobre todo en asuntos de servicio de personal. El multiculturalismo de Singapur hace que el personal aquí sea experto en comunicarse con pasajeros de varios países.

La estricta selección en el reclutamiento asegura que solo ellos estén con las habilidades técnicas e inteligencia de alta emoción seleccionadas. El personal también está capacitado para enfrentar una situación estresante con calma, incluso proactiva que ofrece asistencia antes de que el pasajero pregunte.

3. Aeropuerto Internacional de Narita (NRT) – Japón

Narita presenta una combinación de hospitalidad japonesa tradicional y eficiencia internacional. Se sabe que su personal es paciente y detallado para dar dirección, especialmente para los turistas que están confundidos por los procedimientos de tránsito o inmigración.

Los oficiales de inmigración y aduanas siguen siendo profesionales, pero aún amigables, incluso a menudo proporcionan recomendaciones culturales cortas para enriquecer las experiencias de los visitantes.

4. Aeropuerto de Haneda Tokio (HND) – Japón

Haneda lleva la filosofía de Omotenashi, a saber, la hospitalidad que precede a las necesidades de los invitados. El personal aquí es muy exhaustivo, asegurando que la información proporcionada sea precisa y clara. No con poca frecuencia proporcionan mapas o notas pequeñas para que los turistas navegen más fácilmente por la terminal.

5. The International Bay Air

Centrair Nagoya es conocido por su amable personal y le gusta construir interacciones personales con los turistas. A menudo invitan a conversaciones ligeras que hacen que la experiencia en el aeropuerto sea más agradable.

Además, el personal de seguridad aquí está muy preocupado por los pasajeros discapacitados. El proceso de examen sigue siendo apretado, pero está repleto de una actitud de empatía.

6. Aeropuerto internacional de Hong Kong (HKG) – Hong Kong

Aeropuerto internacional de Hong Kong

HKG tiene personal con antecedentes multiculturales y habilidades lingüísticas calificadas, lo que los hace capaces de cerrar las diferencias culturales.

Lo que distingue, se sabe que el personal de Hong Kong es creativo para resolver problemas. Comenzando desde complicados asuntos de tránsito hasta encontrar el equipaje que falta, proporcionan rápidamente soluciones que hacen que los pasajeros se sientan seguros y valorados.

7. Aeropuerto Internacional Taoyuan (TPE) – Taiwán

Taoyuan se destaca por su actitud de personal amigable, paciente y verdaderamente sincera para ayudar a los turistas. Muchos de ellos hablan con fluidez varios idiomas, incluidos mandarín, inglés y japonés.

El personal aquí también toma más tiempo para comprender las necesidades de los pasajeros, proporcionar información detallada, para garantizar que la experiencia del viaje se sienta fluida y divertida.

8. Aeropuerto internacional de Haikou Meilan (HAK) – China

Ubicado en la isla de Hainan, el aeropuerto de Haikou Meilan emite un ambiente tropical relajado. Su personal trató de presentar una atmósfera sin estrés para los pasajeros.

Además de ayudar en viajes, a menudo dan recomendaciones para las atracciones locales para los consejos de transporte de tierras, lo que hace que los turistas se sientan más conectados con los destinos.

9. Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) – Japón

Kansai equilibra la eficiencia con la hospitalidad típica japonesa. Se sabe que su personal tiene ideas amplias, no solo sobre las instalaciones del aeropuerto, sino también sobre la cultura y el turismo del área de Kansai.

No con poca frecuencia, los oficiales de inmigración dieron un breve consejo sobre los destinos locales, creando una impresión positiva desde el comienzo de la llegada de los turistas.

10. Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta (CGK)-Indonesia

La entrada de Soekarno-Hatta en esta lista está orgullosa de Indonesia. Se sabe que el personal de CGK es amable, entusiasta al ayudar y orgulloso de presentar la cultura del país a los turistas extranjeros.

El proceso de seguridad todavía se lleva a cabo con fuerza, pero sin intimidar. De hecho, muchos oficiales involucrados en conversaciones ligeras con pasajeros dieron una cálida impresión ya que pisaron por primera vez en Indonesia.