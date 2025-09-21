Washington DC, Viva – Presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump Confesar si está con el presidente Porcelana Xi Jinping avanza en el acuerdo Tiktok Y se reunirá en persona en las próximas seis semanas en Corea del Sur.

Estados Unidos y China aún tiraron en el acuerdo de Tiktok. El desarrollo de noticias establece que las compañías de tecnología estadounidense controlarán el algoritmo Tiktok y tendrán la mayoría de los escaños en el consejo para supervisar sus operaciones en la tierra del tío Sam.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley que requería una prohibición en enero de 2025, pero el presidente Donald Trump ha firmado repetidamente una orden ejecutiva que permite que Tiktok permanezca operando en su país, mientras su gobierno está tratando de llegar a un acuerdo para Tecnología de bytedance Venta de operaciones en los Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el gigante de la tecnología de Oracle será responsable de los datos y la seguridad de la aplicación, y los ciudadanos estadounidenses controlarán seis de los siete escaños del Consejo Planeado. Oracle no respondió a las solicitudes de comentarios.

«Tenemos grandes patriotas estadounidenses que lo compran (Tiktok)-personas que son muy dignas, personas que aman a este país. Mientras (China) son tecnología muy inteligente. Sé que no les dejarán pasar cosas malas a Tiktok», dijo, según lo citado por El heraldo de CoreaDomingo 21 de septiembre de 2025.

El algoritmo Tiktok fomenta lo que el usuario ve en la aplicación. Los funcionarios estadounidenses han advertido que el algoritmo es vulnerable a la manipulación de las autoridades chinas, que pueden usarlo para formar contenido en la plataforma de manera difícil.

«Estamos 100 por ciento convencidos de que el acuerdo se ha logrado. Ahora el acuerdo solo debe firmarse y el equipo de los dos países está trabajando juntos para darse cuenta de esto», dijo Leavitt.

También dijo que si Donald Trump se dio cuenta de la necesidad de proteger la privacidad y los datos de los ciudadanos estadounidenses mientras mantenía esta solicitud abierta, y agregó que Tiktok era una parte importante del proceso democrático en los Estados Unidos.

«Ahora solo necesitamos que este acuerdo se firme juntos. Y eso sucederá, lo que estimo, en los próximos días», dijo Leavitt.