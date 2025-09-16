1 perpetradores del secuestro sádico de Kacab de Bumn Bank todavía deambuló, la policía dio un ultimátum

Yakarta, Viva – A pesar de haber capturado a 15 personas autor civiles y un soldado de TNI en un caso de secuestro sádico que mató al jefe de un sub -rama de uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), aparentemente todavía hay perpetradores. provenir.

Esto fue revelado por el director de investigación penal general Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Putra. Él dijo, todavía había una persona que no había sido arrestada.

«Todavía hay una persona aún no atrapada», dijo, el martes 16 de septiembre de 2025.

Director de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionada de Policía, Wira Satya, Triputra Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

El autor tenía las iniciales, por ejemplo. Dijo Wira, los perpetradores que todavía están en grandes roles están siguiendo víctima. Hasta ahora, la caza todavía se está llevando a cabo. La policía tiene un final, por ejemplo, para rendirse o será tratado con firmeza.

«El papel de EG como equipo, incluido en la categoría 4 del clúster, que es seguir a las víctimas», dijo.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.