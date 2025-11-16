1 más encontrado muerto, 11 aún desaparecidos

CilacapVIVA – Uno víctima desastre terrestre corrimiento de tierras en Cibeunying Village, Cilacap Regency, Java Central, fue encontrado nuevamente al cuarto día operación buscar.

El jefe de la oficina de Cilacap SAR, Muhammad Abdullah, dijo que la víctima, Kasrinah (47), fue encontrada muerta a las 12.03 am en el lugar de trabajo A-2.

«Después de este descubrimiento, el sitio de trabajo A-2 todavía tiene tres personas que no han sido encontradas y continuamos la búsqueda de acuerdo con el plan de operación», dijo en Cibeunying Village, distrito de Majenang, Cilacap Regency, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Explicó que los operativos de búsqueda del cuarto día se concentraron en el sector A y en el sector B, respectivamente, continuó, en los Sitios de Trabajo A-1, A-2, B-1 y B-2.

Con estos hallazgos, continuó Abdullah, el número de víctimas en la búsqueda en los sitios de trabajo A-1 y A-2 que estaban en el área de Cibuyut Hamlet fue de cinco personas.

Mientras tanto, en los sitios de trabajo B-1 y B-2 que ingresan al territorio de Dusun Tarukahan, dijo, hay seis personas que todavía están siendo buscadas.

«Desplegamos 21 excavadoras, 17 compresores, nueve perros rastreadores y más de 600 efectivos para acelerar la búsqueda de las víctimas», dijo.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:00 WIB, y afectó a varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

Según la recopilación de datos temporales después del incidente, el número total de víctimas llegó a 46 personas, de las cuales 23 sobrevivieron, dos murieron y 21 personas fueron reportadas como desaparecidas.

El deslizamiento de tierra dañó 12 casas y amenazó a otras 16 en un área de alrededor de 6,5 hectáreas. El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de la tierra de hasta 25 metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de longitud.

Datos temporales al cuarto día de la operación de búsqueda, este domingo alrededor de las 13.00 horas, todavía había 11 víctimas en la búsqueda.

Como se informó anteriormente, el Gobernador de Java Central (Java Central), Ahmad Luthfi, pidió a su personal que se asegurara de que el desastre del deslizamiento de tierra que ocurrió en Cilacap Regency no vuelva a ocurrir en otras áreas.

En particular, dijo, hay que garantizar que esto no suceda en zonas como Brebes Regency, Cilacap y Magelang Regency. Mientras tanto, para hacer frente a los deslizamientos de tierra en Cilacap, BPBD ha desplegado ocho excavadoras.