1 de cada 8 coches nuevos en Indonesia es de marca china

Yakarta, VIVA – Las marcas de automóviles chinas dominan cada vez más el mercado automotriz de Indonesia. Basado en datos de ventas minoristas Gaikindo Hasta octubre de 2025, el número total de automóviles de marcas chinas vendidos alcanzará las 83.096 unidades, o alrededor del 12,6 por ciento de las ventas nacionales totales de 660.659 unidades.

Lea también: Los coches europeos y americanos sólo representan el 1 por ciento, pero son un símbolo de prestigio



Visto por VIVA Otomotif el domingo 16 de noviembre de 2025, este logro significa que Indonesia es ahora uno de los mercados más grandes para los fabricantes de automóviles del País de la Cortina de Bambú en el sudeste asiático.

De todas las marcas operativas, BYD es el líder del mercado con ventas de 31.046 unidades. Seguido de Chery con 16.667 unidades y Wuling con 15.728 unidades. Estas tres marcas aportan más del 75 por ciento de las ventas totales. móvil chino en Indonesia.

Lea también: Más popular: BYD Atto 1 domina el mercado, los automóviles coreanos son lentos y los productos locales son lentos



Por debajo se encuentran Denza (6.757 unidades) y Aion (5.062 unidades), que fortalecen aún más la posición de la marca china en el segmento de vehículos eléctricos premium. Mientras tanto, nuevas marcas como Geely (1.801 unidades), MG (1.528 unidades), GWM (1.032 unidades) y FAW (912 unidades) continúan ampliando su red de ventas.

Otras marcas como Jaecoo (604 unidades), Jetour (534 unidades), BAIC (514 unidades), Neta (398 unidades) y XPeng (361 unidades) también están comenzando a construir mercados en los segmentos de SUV y vehículos eléctricos.

Lea también: Mercado ajustado, los automóviles coreanos sólo obtienen el 2 por ciento de las ventas nacionales totales



Si bien todavía enfrentan desafíos de imagen de marca y servicio posventa, tienen una presencia más fuerte en todos los segmentos de precios, desde autos eléctricos asequibles hasta SUV de gama media. Los observadores evalúan que esta rápida penetración se ve respaldada por estrategias agresivas de precios y la mejora de la calidad del producto.

Lista de ventas de marcas de China (enero-octubre de 2025)

1. BYD – 31.046

2. Chery – 16.667

3. Wuling – 15.728

4. Denza – 6.757

5. Aión – 5.062

6. Geely – 1.801

7. Garajes Morris – 1.528

8. Chicle – 1.032

9. FAW – 912

10. DFSK – 676

11. Jaecoo – 604

12. Jettour – 534

13.BAIC – 514

14. Neto – 398

15. XPeng – 361

16. Seres – 121

17. Maxus – 116

Total: 83.096 unidades (12,6% de cuota de mercado nacional)