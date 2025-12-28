1.882 presos de alto riesgo trasladados a la prisión de Nusakambangan

Jacarta – Un total de 1.882 ciudadanos o prisionero alto riesgo o alto riesgo ha sido trasladado a una institución correccional (prisión) en NusakambanganJava Central a lo largo de 2025.

El director general de Correcciones (Dirjenpas), Mashudi, dijo que miles de prisioneros de alto riesgo fueron transferidos a máxima o súper máxima seguridad.

Mashudi explicó que el traslado tenía como objetivo, en parte, eliminar las alteraciones de la seguridad y el orden. También se dice que este paso es una forma de implementar orientación y seguridad según el nivel de riesgo de los reclusos.

«Hasta finales de este año, hemos trasladado un total de 1.882 reclusos de alto riesgo en toda Indonesia a Nusakambangan. Esperamos que este esfuerzo pueda tener un gran impacto en la mejora de la seguridad y el orden en las prisiones y los centros de detención, especialmente cero narcóticos y teléfonos móviles como siempre recuerda el Ministro de Inmigración y Corrección, Agus Andrianto», dijo Mashudi en su declaración, citado de ANTARA, el domingo 28 de diciembre. 2025.

Según Mashudi, el objetivo más importante de trasladar a los reclusos de alto riesgo a Nusakambangan es cambiar el comportamiento de los afectados para que puedan ser mejores y darse cuenta de sus errores hasta que regresen a la sociedad como buenos ciudadanos.

Mientras tanto, el sábado 27 de diciembre de 2025, Mashudi dijo que hasta 130 reclusos de alto riesgo de las áreas de Jambi, Riau y Banten fueron trasladados a varias prisiones en Nusakambangan.

Cinco de ellos fueron recluidos en la prisión de Batu, 31 personas en la prisión de Karanganyar, 17 personas en la prisión de Besi, 30 personas en la prisión de Gladakan, 17 personas en la prisión de Narcóticos y otras 30 personas en la prisión de Ngaseman.

El jefe de la prisión de Batu y coordinador regional de Nusakambangan, Irfan, dijo que el traslado fue supervisado por la Dirección de Seguridad e Inteligencia de la Dirección General de Correcciones (Ditjenpas), agentes de las oficinas regionales de Jambi, Riau y Banten de la Dirección General de Correcciones, así como la policía.

«La aceptación se lleva a cabo de acuerdo con los SOP (procedimientos operativos estándar), incluidos controles de salud y otras actividades administrativas», dijo.