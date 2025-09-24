1.700 millones de toneladas de montaje de basura en el TPA

Bandung, Viva – Indonesia se enfrenta a una situación de emergencia basura. Viceministro Ambiente (LH), Díaz HendropriyonoReveló que el volumen de residuos de montaje en el sitio de eliminación final (TPA) en toda Indonesia ha alcanzado 1.700 millones de toneladas.

No solo eso, la pila continúa creciendo cada año con 56.3 millones de toneladas adicionales de nuevos desechos, esta condición se ve exacerbada por el sistema de gestión de residuos que no se considera óptimo y las limitaciones de la tecnología disponible.

«La montaña de desechos es causada por la gestión que no se supone que debe hacerlo. Además, la tecnología efectiva de tratamiento de desechos sigue siendo costosa y no se ha utilizado ampliamente», dijo Díaz en su declaración a los medios de comunicación en Bandung, el martes 23 de septiembre de 2025.

La pila de basura que ha estado montando en Antang Makassar TPA.

Díaz dijo que el gobierno comenzó a preparar pasos concretos para superar esta crisis. Una solución que se está desarrollando es la aplicación de la tecnología de la tecnología de residuos a energía (WTE) que puede procesar los desechos en energía, como la electricidad o el calor.

«En la actualidad, el gobierno todavía está tratando de establecer la cooperación con otros países como inversores en la construcción de la tecnología WTE en Indonesia», agregó Díaz.

Con la presencia de esta tecnología, el gobierno espera que la carga de crecer los desechos en el vertedero pueda reducirse significativamente, así como las oportunidades de apertura para Indonesia en la producción de energía alternativa de los desechos domésticos.

Este fenómeno de emergencia de basura es una fuerte advertencia de que los esfuerzos para reducir, clasificar y procesar los desechos no pueden posponerse más.

«Sin un cambio integral del sistema y una participación activa de la comunidad, la amenaza ambiental de una pila de desechos puede tener un mayor impacto en el futuro», dijo.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung