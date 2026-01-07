Jacarta – No Donald Trump Si el nombre no causa revuelo. Buena relación con Porcelana el ansiado luluhlantak en un día. La causa es el derrocamiento del presidente. Venezuela Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Este incidente se produjo pocas horas después de que Maduro elogiara al presidente chino. Xi Jinping como «hermano mayor» con un «mensaje fuerte como líder para el mundo» durante una reunión con altos diplomáticos de Beijing.

China ha invertido mucho en Venezuela, rica en petróleo, uno de sus socios más cercanos en América del Sur.

Beijing se unió a muchos países de todo el mundo para condenar la impactante medida de Washington contra un país soberano.

El País de la Cortina de Bambú incluso acusó COMO actuando como un “juez mundial” e insistiendo en que “la soberanía y la seguridad de todos los estados deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional”.

A pesar de las duras palabras, Beijing hará cálculos cuidadosos no sólo para asegurar su presencia en Sudamérica, sino también para gestionar su ya complicada relación con Trump y planificar sus próximos pasos a medida que la rivalidad entre las grandes potencias de los dos países toma una nueva dirección completamente inesperada.

Muchos ven esto como una oportunidad para el gobernante Partido Comunista de China. Pero también existen riesgos, incertidumbre y frustración mientras Beijing intenta descubrir qué hacer después de que Trump rompió el libro de reglas internacionales que han tratado de respetar durante décadas.

Beijing, a quien le gusta jugar una estrategia a largo plazo, no es partidario del caos. Eso es lo que parecen enfrentar repetidamente durante el segundo mandato de Donald Trump.

Han planeado con anticipación y han logrado superar guerras comerciales que a veces se han extinguido, otras veces se han extinguido. Xi Jinping creería que ha demostrado a Estados Unidos y al mundo lo dependientes que son de la fabricación y la tecnología chinas.

Sin embargo, ahora Beijing enfrenta nuevos desafíos. Las maniobras de Trump para obtener crudo venezolano probablemente hayan reforzado las dudas más profundas de China sobre las intenciones de Washington: ¿hasta dónde llegará Estados Unidos para frenar la influencia de China? La declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue la respuesta.