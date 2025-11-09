1.600 atletas se unen al Campeonato Acuático Abierto de Indonesia 2025

Jacarta – Gerente general Acuáticos de Indonesia (PB AI) celebró nuevamente el Campeonato Nacional Interclubes de Natación en Indonesia, titulado 7mo Campeonato Acuático Abierto de Indonesia (Ioac) 2025, en el Estadio Acuático Gelora Bung Karno, Yakarta.

El IOAC de este año se lanzará con gran fanfarria del 11 al 14 de noviembre para los deportes de Natación, Natación Master y Waterpolo. Continúa del 24 al 26 de noviembre para los deportes de buceo y natación artística.

Hasta 1.600 de los mejores atletas acuáticos de toda Indonesia participaron en el 7º Campeonato Acuático Abierto de Indonesia 2025.

Presidente PB acuático de IndonesiaAnindya Novyan Bakrie espera que competiciones como el IOAC puedan seguir haciendo que todos los atletas acuáticos sean más competitivos.

«Gracias a Dios, hay muchos atletas jóvenes que han demostrado sus logros en el escenario mundial y prometen un futuro brillante para este deporte acuático», explicó Anin.

Está previsto que el presidente de la Organización Mundial de Deportes Acuáticos (Presidente de los Deportes Acuáticos Mundiales), Husain Al-Musallam, asista al evento IOAC 2025 el jueves 13 de noviembre de 2025, cuando la persona número uno del mundo de los deportes acuáticos estará en Indonesia.

Husain Al-Musallam es una figura muy comprometida con seguir desarrollando los deportes acuáticos a nivel mundial, incluso en Indonesia.

Además de la presencia del presidente de World Aquatics, Husain Al-Musallam, una de las atracciones interesantes de IOAC 2025 es la agenda de entrenamiento o talleres de la leyenda mundial de la natación James Gibson, titulada Crecimiento y desarrollo personal: técnicas actuales de los mejores nadadores del mundo.

«Este es un esfuerzo real y serio por nuestra parte, además de producir atletas superiores y, por supuesto, también entrenadores de calidad para lograr logros para Indonesia. Además, el gobierno ha determinado que la natación es un deporte prioritario y un diseño deportivo nacional importante», explicó Anindya Novyan Bakrie.

«Con el apoyo de James y el Capitán Husain, esperamos que haya mucho progreso en el futuro. Es hora de que los deportes acuáticos izarán la bandera roja y blanca y proclamen Indonesia Raya en el escenario mundial», concluyó Anin.

James Gibson es entrenador internacional de Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y Ucrania, y ha entrenado a muchos nadadores de élite que se convirtieron en campeones europeos, mundiales y olímpicos. Compartirá los últimos conocimientos y perspectivas sobre técnicas modernas de natación, desarrollo personal y enfoques de entrenamiento profesional.