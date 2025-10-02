1.549 Divif 2 soldados de Kostrad promovidos, el general de brigada Indra Heri recordó el asunto de la responsabilidad

Malang, Viva – Un total de 1.549 soldados de la División de Infantería 2 Kostrada oficial promocionado Un nivel más alto en el período del 1 de octubre de 2025. La ceremonia del informe del Cuerpo Esta promoción fue dirigida por el inspector Divif 2 Kostrad, General de brigada TNI Indra en Sapta Marga Conforcement Field, Sede de Divif 2 Kostrad, Singosari, Malang Regency, Java Oriental.

Uno de ellos es el coronel Inf sillai Suhanda, Asops Kasdivif 2 Kostrad, quien también recibió una promoción con miles de otros soldados.

Esta promoción no es solo un símbolo administrativo, sino una forma tangible de apreciación del país por los logros, la dedicación y la lealtad que los soldados muestran.

El general de brigada Indra Heri enfatizó que el nuevo rango tenía mayores consecuencias en la responsabilidad y la profesionalidad de un soldado.

«La promoción debe estar acompañada de una mayor responsabilidad y profesionalismo. Espero que los soldados puedan fortalecer el mejor trabajo y la dedicación de acuerdo con sus respectivos deberes, para la gloria del TNI y la integridad de la República Unitaria de Indonesia», dijo el general de brigada Indra Heri en su declaración oficial, jueves 2 de octubre de 2025.

Esta actividad también es un impulso importante para reforzar el espíritu del servicio de los soldados de Kostrad para mantener la soberanía de la nación y la integridad de la República de Indonesia.