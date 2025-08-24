1.510 personal conjunto movilizado seguro de transporte mbah priok

Yakarta, Viva – miles empleado La combinación se moviliza para garantizar la seguridad y la suavidad de la implementación. Transportar Mbah priok 270 en el área de Dobo Road, puerto Tanjung PriokNorth Yakarta, domingo 24 de agosto de 2025.

Leer también: 1.489 La policía en alerta asegura la acción de Bem Si en Monas, Kombes Sustyo recordó esto



El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, comisionado adjunto de la policía, Martuasah H. Tobing, dijo que había un total de 1.510 personal conjunto de varios elementos que fueron alertados. Vinieron de la Policía Metropolitana de Yakarta, Policía del Metro del Norte de Yakarta, Policía de Tanjung Priok Port, TNI Kodim 0502/JU, Gobierno de la Ciudad del Norte de Yakarta, KSOP, PT Pelindo Regional 2, a otras agencias relevantes.

«El personal se colocará más tarde en una serie de puntos estratégicos, desde alrededor de las tumbas de Mbah Priok, Jict, Koja, pos ix, hasta objetos vitales nacionales», dijo Martuasah.

Leer también: El Tribunal de Distrito Central de Yakarta estaba rodeado, 1.658 la policía escoltó la decisión de Hasto Kristiyanto



Además de la seguridad, también se pidió a los oficiales que se centraran en proporcionar servicios a los fieles presentes. Según Martuasah, la seguridad se lleva a cabo con un enfoque humanista y persuasivo.

«No hay personal con armas. Servimos a nuestros hermanos que vienen a transportar humanistas y profesionales», dijo.

Leer también: Momento REOG PONOROGO SINGO BUDOYO MUDHO HIJO LA FIESTA DE NADRAN MUARA ANGKE 2025 SEA



Con respecto a la ingeniería de tráfico, Martuasah mencionó el cierre y el desvío de la situacional actual.

«Si no hay muchos peregrinos, el flujo de tráfico es normal como de costumbre. Pero si las masas son sólidas, especialmente alrededor de la tumba de Mbah Priok, la transferencia se llevará a cabo», dijo.

Martuasah también recordó al comité y a los coordinadores de campo que mantuvieran la seguridad de los peregrinos, especialmente los niños para no separarse del grupo.

«No debe haber adoradores, especialmente niños, que estén presionados o libres de la supervisión de sus padres», dijo Martuasah.