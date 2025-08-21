1.391 partidos! El portero de Fluminense rompe el legendario récord de Peter Shilton

Brasil, en vivo – Kiper Fluminense Fabio Deivson Lopes Maciel rompió con éxito el récord del portero del equipo nacional británico, Peter Shilton, como jugador con la apariencia más competitiva de todos los tiempos.

Fabio registró la aparición de 1.391 en su carrera en los últimos 16 de la Copa Sudamericana el martes de esta semana, cuando Fluminense ganó 2-0 sobre América de Cali en el estadio Maracana. Fue el partido 235 del portero de 44 años con Fluminense.

Después del partido, Fabio recibió una pintura de cartel y advertencia de Fluminense. También llevaba una asociación con un emblema especial del logro histórico.

«Solo puedo estar agradecido con Dios que me permitió sentir este momento especial, logrando este tamaño», dijo Fabio en la página de Fluminense.

«Se siente muy conmovedor, especialmente mi familia está a un lado cuando recibe respeto».

«Es una gran satisfacción romper este récord al usar las cicatrices de Fluminense, el club que me abre la puerta. Ahora es el momento de seguir jugando e intentando lograr nuevos logros en cada partido», continuó.

Sin embargo, hay una pregunta sobre si Fabio ha pasado el récord de Shilton porque hay una diferencia en los datos relacionados con el número de partidos competitivos jugados por el legendario portero británico de 75 años a lo largo de su carrera de 1966 a 1997.

En su perfil de cuenta X, Shilton incluyó un total de 1,387 partidos, pero Guinness World Records escribió el número 1,390.

Si solo cuenta los partidos del club senior en Inglaterra más el partido del equipo nacional, el número es de 1.374. Es probable que el número más alto se origine en el U-23 británico y el torneo regional.

El propio Fabio nunca ha jugado fuera de Brasil y nunca ha fortalecido el equipo nacional.

En su carrera que se extendió durante 28 años, apareció en un partido oficial de nivel superior con Uniao Bandeirante (30 partidos), Vasco da Gama (150), Cruzeiro (976) y Fluminense (235).

También apareció seis veces en la Copa Mundial de Clubes 2025 el verano pasado, cuando Fluminense llegó a las semifinales antes de ser retirado por Chelsea, quien ganó el torneo. (Hormiga)