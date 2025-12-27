1.300 vuelos estadounidenses cancelados debido a tormenta de nieve

Washington, VIVA – Clima extremo ese golpe Estados Unidos de América cuando el día de Navidad provocó importantes perturbaciones en los viajes aéreos, con miles vuelo retrasados ​​​​y cancelados cuando cientos de viajeros intentaron regresar a casa después de las vacaciones, como EE.UU. hoySábado 27 de diciembre de 2025.

Las regiones del Alto Medio Oeste, Noreste y Medio Atlántico experimentaron una “Navidad blanca” debido a una combinación de nieve, lluvia helada y aguanieve. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperaba que regresara un segundo sistema climático que traería condiciones invernales extremas y la posibilidad de que se acumularan pulgadas adicionales de nieve para el fin de semana.

Se esperan fuertes nevadas en partes de Nueva York, el este de Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, el oeste de Massachusetts y Rhode Island. Los meteorólogos también advirtieron que las nevadas en Nueva York podrían alcanzar hasta 10 pulgadas, con una advertencia de tormenta invernal vigente en toda la región.

Mientras tanto, la región del sur de California enfrenta la situación opuesta. El flujo atmosférico provocó precipitaciones históricas que provocaron inundaciones en las principales carreteras, cortes masivos de energía y deslizamientos de tierra. Varias ciudades, incluidas Los Ángeles, Burbank y Santa Bárbara, registraron precipitaciones récord justo a tiempo para las vacaciones de Navidad.

El impacto del clima extremo se siente significativamente en el sector de la aviación. A la 1:30 pm hora local (ET) del 26 de diciembre, se registraron retrasos en más de 4.000 vuelos en Estados Unidos, mientras que más de 1.300 vuelos fueron cancelados, según datos del sitio de seguimiento. Consciente del vuelo.

Tres aeropuerto Las principales zonas del área de Nueva York fueron las más afectadas. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy representó alrededor del 22 por ciento del total de cancelaciones de vuelos de salida, seguido por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty con el 17 por ciento y el Aeropuerto LaGuardia con alrededor del 18 por ciento.

En medio del caos en los horarios de los vuelos, el Departamento de Transporte de EE.UU. recuerda a los pasajeros sus derechos. Los pasajeros cuyos vuelos sean cancelados tienen derecho a recibir un reembolso completo si deciden no continuar su viaje, sin la obligación de recibir un crédito o bono de la aerolínea.

Para los pasajeros que continúan su viaje, la aerolínea está obligada a realizar un cambio de reserva sin incurrir en penalizaciones adicionales. Sin embargo, debido a que las interrupciones son causadas por factores climáticos que están fuera del control de la aerolínea, los pasajeros no tienen derecho a compensación adicional como alojamiento en hotel o reembolso de otros gastos.