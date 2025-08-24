1.300 prisioneros peligrosos son conducidos a Nusakambangan, esta es la razón

Yakarta, Viva – Total 1.300 reclusos La categoría de alto riesgo o el alto riesgo se trasladan a Hoja Seguridad súper máxima NusakambanganJava central.

Esta semana hubo 196 prisioneros que fueron trasladados a Nusakambangan. El director general de correcciones (dirjenpas) Mashudi dijo que ya había muchos evacuación Prisioneros desde el liderazgo del Ministro de Inmigración y Penitenciario Agus Andrianto.

«No se trata solo de nuestro compromiso de erradicar drogas y teléfonos celulares, este también es nuestro esfuerzo para proporcionar una orientación adecuada para nuestros residentes fomentados», dijo el domingo 24 de agosto de 2025.

La transferencia de 196 prisioneros esta semana, incluidos prisioneros de las Islas Riau (57), Java Occidental (55), Jambi (33), West Sumatra (4), Sumatra del Norte (6), Sumatra del Sur (21) y Riau (3), el 22 y 23 de agosto de 1025.

«Para que cuando el tiempo regrese a la comunidad se haya recuperado mentalmente y el comportamiento, porque ese es uno de los objetivos del sistema correccional», dijo.

Dijo que la escolta y el proceso de transferencia se llevaron a cabo con un equipo de la inteligencia y el cumplimiento interno de la Dirección General de Correcciones con la policía y los oficiales correccionales en cada región.

Los residentes fomentados de alto riesgo que fueron trasladados a Nusakambangan, dijo, fueron colocados en varias prisiones de seguridad súper máximas y máximas. Ellos obtendrán una guía y seguridad especiales de acuerdo con la categoría de los resultados de la evaluación.

«Nuestro objetivo y esperanza, Nusakambangan los dará forma a que se conviertan en mejores ciudadanos», dijo. (Hormiga)