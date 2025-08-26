1.300 prisioneros peligrosos fueron conducidos a Nusakambangan, el legislador tocó el efecto disuasorio

Yakarta, Viva – El vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Dewi Asmara apreció los pasos decisivos del gobierno a través de la Dirección General de Correcciones (Ditjenpas) del Ministerio de Derecho y los Derechos Humanos que trasladaron 1.300 reclusos Categorías de alto riesgo de varias regiones en Indonesia a Penitenciaría (Hoja) en la isla Nusakambangan.

Según él, esta política es un paso estratégico importante para mitigar el potencial de perturbaciones seguridad y orden, tanto dentro como fuera del ambiente de la prisión.



Varios reclusos de alto riesgo fueron trasladados a Lapas Nusakambangan

Dewi afirmó que la concentración de prisioneros tenía un alto riesgo, como traficantes de drogas de redes internacionales, terroristas y perpetradores delito Otro organizado, en una ubicación con el sistema máximo de súper seguridad es imprescindible.

La política se consideró efectiva para romper la cadena de comunicación y coordinación de delincuentes que a menudo aún controlan sus redes desde las rejas.

«Este paso de transferencia no es solo una rotación ordinaria, sino parte de una gran estrategia para paralizar el Centro de Control de Crimen. Sabemos que muchas prisiones en Indonesia experimentan un exceso de capacidad y tenemos una variedad de niveles de seguridad. Al centrarnos en los más riesgosos en Nusakambangan, no solo aislamos las amenazas, sino que también aislamos espacio para que otras prisonas administren programas de entrenamiento de manera más efectiva para los prisioneros más bajos con el riesgo más bajo, dijeron en su declaración de sus prisonas.

Este político del Partido Golkar agregó que esta transferencia simultánea muestra la gravedad del país en la lucha contra crímenes extraordinarios (delitos extraordinarios). Hizo hincapié en la importancia de la supervisión en capas y la aplicación de tecnología de seguridad sofisticada en Nusakambangan para garantizar que no hubiera brechas para que los prisioneros volvieran a la operación.

Dewi también alentó a la Dirección General de Evaluación Pública a continuar evaluando y mapeando riesgos periódicamente en todos los prisioneros y centros de detención en Indonesia.

Espera que este paso pueda crear un efecto disuasorio al tiempo que mejora la gobernanza del sistema correccional nacional en su conjunto, para que las cárceles puedan volver a funcionar de manera óptima como una institución de entrenamiento para restaurar los prisioneros para convertirse en ciudadanos buenos y productivos.

«En la Comisión XIII continuaremos apoyando y supervisando la implementación de esta política. Este es un compromiso conjunto para proteger a la comunidad y mantener la soberanía del país de la amenaza de delitos organizados», dijo.

Se sabe que un total de 1.300 reclusos en la categoría de alto riesgo o con alto riesgo se trasladaron al Súper máximo de seguridad Lapas Nusakambangan, Java central.

Un total de 196 prisioneros fueron trasladados a Nusakambangan. El Director General de Correcciones (Dirjenpas) Mashudi dijo que ha habido muchas transferencias de prisioneros desde entonces bajo el liderazgo del Ministro de Inmigración y Correcciones, Agus Andrianto.



100 prisioneros con alto riesgo de la región de RIAU fueron trasladados a Nusakambangan

«No se trata solo de nuestro compromiso de erradicar drogas y teléfonos celulares, este también es nuestro esfuerzo para proporcionar una orientación adecuada para nuestros residentes fomentados», dijo el domingo 24 de agosto de 2025.

La transferencia de 196 reclusos, incluidos los prisioneros de las Islas Riau (57), Java Occidental (55), Jambi (33), West Sumatra (4), Sumatra del Norte (6), Sumatra del Sur (21) y Riau (3), el 22 y 23 de agosto 1025.