1.300 MISMES de creatividad en el evento ‘Shopee Jagoan Rise Class’, el premio total de RP1 mil millones

VIVA – Shopee Indonesia lanzó oficialmente una competencia titulada Shopee Jagoan Umkm Renuncia a la clase, que se empaqueta en un formato de reality show por primera vez. Este programa es una etapa para que los actores de MIPYME del país muestren su capacidad para desarrollar un negocio. Más de 1.300 registrantes de varias regiones en Indonesia, fueron seleccionados 20 finalistas que estaban listos para enfrentar seis interesantes desafíos comerciales para ganar el título ‘Hero MSME’ y competir por el capital comercial total Worth Rp1 mil millones.

Título de la foto: (Medio) Jefe de Asuntos Corporativos Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, Fundador y CMO BLP Beauty, Lizzie Parra y Directora Senior de Marketing de Marca de Indonesia Shopee, Jerry Gunawan inauguró el programa de competencia UMKM de Shopee con los 20 principales finalistas del héroe UMKM.

Este programa está presente como uno de los esfuerzos de Shopee para brindar apoyo para el progreso de las MIPYME con nuevos colores y entusiasmo. Todos los participantes obtendrán oportunidades de desarrollo de negocios a través de la creación de redes, la tutoría y el coaching de expertos, promoción comercial y proporcionar fondos comerciales.

La directora de asuntos corporativos Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, explicó el propósito de celebrar este programa de competencia.

«Las MIPYME son un pilar importante para la economía indonesia, por lo que es importante continuar brindando apoyo para sus desarrollos para avanzar en la clase. En línea con el compromiso de #ShopeEada para el YumM, este programa viene con entusiasmo para promover más negocios de MSME a través de la forma de espectáculos atractivos, de modo que más personas pueden conocer la calidad de los productos MSME en Indonesia. Explicó.

Los principales jueces de este programa son los anfitriones y empresarios famosos, Daniel Mananta y el fundador y la belleza CMO BLP, Lizzie Parra. Also present were different guest judges and mentors in each episode including the Minister of UMKM of the Republic of Indonesia Maman Abdurrahman, the owner of the brand Eriigo Muhammad Sadad, the owner of the ZM (Zaskia Mecca) brand, Haykal Kamil, CEO of Bittersweet by Najla and Najla Content Creator Najla Bisyir, and other figures from business people, celebrity business owners, and Shopee de vendedores. Con sus respectivas experiencias y horas de vuelo, los héroes de UMKM tuvieron la oportunidad de obtener información y orientación directa de estos jueces y mentores.

Fundador & CMO BLP Beauty, Lizzie Parra dijo: «Estoy muy feliz de ser parte del programa Shopee Jagoan Umkm sube clase. Una oportunidad extraordinaria puede reunirse directamente con docenas de grandes empresarios de MIPYME que tienen habilidades y dedicación extraordinaria en el desarrollo de sus negocios. Hay muchos conocimientos nuevos que los espectadores pueden obtener de este evento, incluida cómo administrar empresas sostenibles y cómo adaptarse en la era digital actual. Espero que cada vez más personas aprecien y se sientan orgullosas de comprar productos MSME después de ver este evento. «

6 Desafío Negocio Para A Héroe Umkm

Programa Shopee Jagoan Umkm Up Clase Presente en 6 episodios y presente una serie de desafíos comerciales que incluyen aspectos del emprendimiento que van desde marketing, finanzas, logística, operaciones, desarrollo de productos. Todos los desafíos están diseñados específicamente para probar las habilidades de los empresarios de MSME de manera integral en el desarrollo de su negocio en la era digital.

● Episodio 1: Presentación comercial para el potencial de crecimiento de MIPYME

Se les pide a los héroes de UMKM que presenten sus negocios que incluyen varios aspectos, como productos comerciales únicos de punto de venta (USP), técnicas operativas comerciales, a proyecciones de crecimiento empresarial.

● Episodio 2: Creación de un nuevo producto con el tema ‘Love Indonesia’

El héroe UMKM tiene el desafío de desarrollar nuevos productos con el tema ‘Love Indonesia’ y crear una estrategia de marketing óptima. Presentando al fundador de ZM Zaskia Meca, Haykal Kamil, como juez invitado que juzgó y dio información al producto desarrollado.

● Episodio 3: contenido de marketing interactivo y creativo

Los héroes de MSME tienen el desafío de crear contenido creativo de marketing para promocionar sus productos. Los resultados del video de los participantes fueron considerados los principales jueces y agridulce por el CEO y creador de contenido de Najla, Najla Bisyir como juez invitado.

● Episodio 4: Race en ‘Race Logistics’

Se les pide a los héroes de UMKM que establezcan estrategias para enviar docenas de paquetes de forma rápida, precisa y de forma segura a varios puntos de servicio de expedición. Concéntrese en la importancia de comprender aguas arriba para aguas abajo de las operaciones comerciales.

● Episodio 5: Asegúrese de que los inversores en 1 minuto

MSME Heroes lanzando 3 inversores diferentes en un período de 1 minuto. Uno de los jueces invitados en este desafío es el CEO de Hambry Indonesia, Abraham Victor.

● Episodio 6: Grand Final Shopee Jagoan Umkm Rise Clase

El Héroe UMKM transmite estrategias comerciales y planes de marketing, así como a través de la transmisión en vivo de las ventas de productos directamente a los posibles compradores. El CEO de Erigo & Erspo, Muhammad Sadad, estuvo presente como juez invitado y dio su evaluación e información sobre el negocio de los héroes de MIPYME.

«Esperamos que este programa pueda proporcionar motivación, información y ideas sobre el espíritu empresarial que es útil para todos los empresarios de MSME en Indonesia. También estamos agradecidos con los patrocinadores y, por supuesto, jueces invitados y mentores que han apoyado la implementación de Shopee Jagoan Umkm.

Además del programa Shopee Jagoan UMKM que sube en clase, este año Shopee también ha introducido 3 nuevos programas destinados a aumentar la competitividad de las MIPYME y los empresarios locales, incluido el nuevo programa UMKM Success, el campus de la clase Shopee Online UMKM y el Programa de Exportación Flexi Flexi Flexi. Cada programa está presente para ayudar a las MIPYME en cada etapa del negocio para que puedan ser competitivos y ir a clase.

El programa Shopee Jagoan UMKM está listo para entretener e inspirar a los espectadores todos los domingos a las 19.00 de WIB en el canal de la tienda de YouTube, Indonesia, a partir del 5 de octubre de 2025. No solo presenta una emocionante competencia entre los actores de MSME, la audiencia también tuvo la oportunidad de ganar el iPhone 16 y millones de vouchers de Shopee a través de la cuestión de Jagoan Jagoan que se abre todos los lunes a las 11:30, además, el apoyo de los favoritos de los favoritos y los favoritos de los favoritos de los favoritos de los favoritos de los favoritos de los favoritos de los favoritos de los favoritos de los favoritos. Votando a través de una página oficial en https://shopee.co.id/m/jagoan-umkm.