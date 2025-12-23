1.2 mil millones de vistas, escenas más repetidas

Como «Cosas más extrañas” llega a su fin, con la netflix El final de la exitosa serie se estrenará en la víspera de Año Nuevo, su impacto en la cultura durante los últimos nueve años es difícil de ignorar.

La quinta y última temporada ayudó al programa a alcanzar nuevos récords de audiencia. incluso antes de que fuera lanzadoluego logró el de Netflix Semana de estreno más importante para una serie en inglés. Ahora, menos de un mes después del Volumen 1 de la Temporada 5 y días antes del Volumen 2, Netflix informa que la totalidad de “Stranger Things” ha superado los 1.200 millones de visitas en total.

Esa estadística, calculada dividiendo la cantidad total de tiempo que la serie ha sido transmitida por el tiempo de ejecución combinado de todos los episodios disponibles, coloca a “Stranger Things” en su conjunto por encima de cualquier serie en la historia de Netflix, incluso “Wednesday” y “Squid Game”, que son los únicos proyectos con temporadas individuales que se ubican por encima de la temporada 4 de “Stranger Things”. Lanzada en 2023, la temporada 4 permanece en el puesto número 2 en la lista de Netflix de las más populares. Título televisivo en inglés de todos los tiempos. La tercera temporada, que ya tiene más de seis años, solo recientemente se cayó de ese gráfico.

Como tal, las escenas más vistas en la historia del programa se produjeron en esas temporadas: la número 1 es la escena del episodio 7 de la temporada 4 cuando Nancy (Natalia Dyer) cae en trance mientras es poseída por Vecna ​​(Jamie Campbell Bower), seguida de la escena del episodio 8 de la temporada 3 cuando Dustin (Gaten Matarazzo) y Suzie (Gabriella Pizzolo) cantan juntos el tema principal de “NeverEnding Story”.

En sólo 25 días, el Volumen 1 de la Temporada 5 ha alcanzado 102,6 millones de visitas. Está casi garantizado que la temporada 5 estará en la lista de audiencia de todos los tiempos el próximo mes; si fuera elegible ahora, antes de que se estrenara su episodio final, ya ocuparía el puesto 9, entre la temporada 3 de “Bridgerton” (2024) y la temporada 1 de “The Night Agent” (2023). Además, Netflix mide su lista de todos los tiempos que termina 91 días después del lanzamiento de los episodios finales de cada título, lo que significa que la temporada 5 continuará acumulando vistas hasta tres meses después del final de la víspera de Año Nuevo. La temporada tiene una sólida posibilidad de llegar al número 1 durante el primer trimestre de 2026.

Además, la quinta temporada de “Stranger Things” se ha clasificado como el título más visto de la semana en 90 de los 93 países en los que Netflix sigue, al tiempo que dirige a los espectadores a temporadas anteriores. “Stranger Things” se convirtió en la primera serie de Netflix en tener cuatro temporadas en el Top 10 a la vez, luego la primera en tener cinco temporadas, y las cinco temporadas permanecen en la lista incluso ahora, cuatro semanas desde que debutó la temporada 5. Y desde la llegada del Top 10 de Netflix en 2021, las cinco temporadas de la serie han llegado al Top 10 global de Netflix un total de 78 veces. Los 93 países rastreados han visto “Stranger Things” en sus listas individuales de los 10 mejores en un momento u otro.

Aún así, el alcance de “Stranger Things” se expande más allá de las vistas de Netflix.

El espectáculo hecho titular después titular por su uso de “Running Up That Hill” en la temporada 4. 38 años después del lanzamiento de la canción, “Stranger Things” ayudó a ganar Kate Bush, su primer éxito en el Top 10 en los EE.UU. Además, “Master of Puppets” (1986) de Metallica llegó al Top 10 del Reino Unido por primera vez después de ser utilizado en la temporada.

Con la temporada 5, ese efecto se ha replicado una y otra vez. Según Spotify, varios temas antiguos han experimentado importantes aumentos en el streaming desde su uso en el Volumen 1. Entre la Generación Z, “Upside Down” (1980) de Diana Ross experimentó un aumento en los streams del 1250% y “I Think We’re Alone Now” (1987) de Tiffany saltó un 880%. En todos los grupos demográficos, las reproducciones de «Mr. Sandman» (1954) de The Chordettes han aumentado en un 625% y de «Fernando» (1976) de ABBA en un 335%, y este último obtuvo un aumento del 645% con la Generación Z. El transmisor de música también informa que los usuarios han creado 205.000 listas de reproducción con el tema de «Stranger Things» desde que debutó la temporada 1 en 2016.

Eggo, la marca de gofres congelados que existe desde 1956, disfrutó de un interés renovado después de aparecer de manera destacada en “Stranger Things” como el bocadillo favorito del personaje de Millie Bobby Brown, Eleven. La empresa matriz Kellogg’s informó un crecimiento del 14 % en el cuarto trimestre de 2017, que siguió al lanzamiento de la temporada 2, y un crecimiento del 9,4 % en los primeros cuatro meses de 2018.

Netflix también se jacta de que el interés en “Dungeons & Dragons” ha crecido un 673 % desde el debut de “Stranger Things” en 2016, que hace referencia constante al juego de rol de mesa, aunque cabe señalar que el universo de “Dungeons & Dragons” ha logrado grandes avances en los últimos nueve años, incluidas expansiones del juego en sí, una película de 2023 y más. Aún así, su aumento, que también incluye aumentos de ventas del 96% tanto en 2017 como en 2018, aún fue fuertemente impactado por “Stranger Things” y el programa y el juego han lanzado múltiples colaboraciones oficiales.

El programa también impulsó una colaboración entre Netflix y Nabisco, con la compañía de bocadillos lanzando galletas Chip’s Ahoy de «Stranger Things» de edición limitada antes de la temporada 5. La campaña en torno a las galletas alcanzó 11 mil millones de impresiones.

Naturalmente, la serie ha supuesto una gran ayuda para el negocio del contenido. Desde 2016, “Stranger Things” ha creado más de 8.000 puestos de trabajo de producción en Estados Unidos y ha contribuido con 1.400 millones de dólares al PIB nacional.

Ese impacto ha sido más fuerte en Georgia, donde se filmó la mayor parte de la serie, con 650 millones de dólares aportados al PIB estatal y más de 2.000 proveedores involucrados en la producción. El siguiente en la fila fue California, con 500 millones de dólares aportados al PIB estatal.

“Stranger Things” también ha generado un universo propio, incluso antes de que se estrenaran sus spin-offs en pantalla. Solo en Estados Unidos, los libros, cómics y otros proyectos editoriales de “Stranger Things” han superado los 3,1 millones de ventas desde la temporada 1. “Stranger Things: The Experience”, un evento en vivo que se produjo por primera vez en 2022, ha generado 850.000 ventas de entradas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Atlanta, Londres, París, Brasil y Australia. En 2023, la obra precuela “Stranger Things: The First Shadow” debutó en el West End de Londres y a principios de este año se inauguró una transferencia a Broadway.

Después de estrenarse en Estados Unidos y el Reino Unido, la obra ganó cuatro premios Tony, dos premios Olivier y dos premios UK Critics’ Circle Theatre, lo que se suma a los 70 premios y 230 nominaciones que la serie de televisión ha obtenido hasta la fecha, incluidos 12 premios Emmy.

Y cuando se analizan las trayectorias profesionales del joven elenco de “Stranger Things”, la serie puede verse como una fuente de talentos similar a la de Disney Channel, que genera celebridades a partir de preadolescentes que antes eran relativamente desconocidos. Brown se ha convertido en la realeza de Netflix, liderando las películas “The Electric State” y “Damsel”, siendo esta última la décima película en inglés más popular de todos los tiempos, además de la franquicia “Enola Holmes”, que tiene una tercera película que se estrenará en 2026.