1.138 IPDN Praja enviados a Aceh Tamiang para limpiar oficinas de servicios después de las inundaciones

Jacarta – Miles de funcionarios del Instituto de Gobierno Interno (IPDN) enviado por el Ministerio del Interior (Kemendagri) a Aceh Tamiang. Ayudarán a limpiar las oficinas oficiales afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, para que los servicios públicos puedan recuperarse rápidamente.

A la salida del primer grupo, el sábado 3 de enero de 2025, partieron 413 cadetes. Además, la segunda y tercera cohortes partirán el domingo 4 de enero de 2025 y el lunes 5 de enero de 2025. El número total de IPDN praja que parten hacia Aceh Tamiang es de 1.138 personas.

IPDN Praja enviada a Aceh Tamiang Foto : Equipo de prensa del presidente Prabowo Subianto

El momento de la partida también fue subido por el Viceministro del Interior, Bima Arya Sugiarto, a través de su cuenta oficial de Instagram @bimaaryasugiarto. En el vídeo, el ministro del Interior, Tito Karnavian, da a conocer la salida de los funcionarios el sábado. Pronunció un discurso en el avión antes de despegar.

«Nuestra misión humanitaria es ayudar a nuestros hermanos y hermanas», dijo Tito frente a los cadetes.

Bima Arya participó en la salida. Cuando llegó a Aceh Tamiang, Bima dio instrucciones a los oficiales de servicio y les recordó que estaban en el campo de batalla.

«Hermanos y hermanas Praja, este ha sido un campo de batalla durante al menos un mes. Nuestra tarea aquí es limpiar las oficinas oficiales», dijo.

De ubicaciónLos residentes locales también dieron una calurosa bienvenida a la llegada de los funcionarios de la IPDN. Esperan que la llegada de la praja ayude a la recuperación de Aceh Tamiang.

«Bienvenido, tío», dijo un residente.

“Ayúdennos, Aceh Tamiang todavía está en todas partes lumpur. Ayúdanos», dijo otro residente.

Un total de 413 soldados que llegaron primero fueron conducidos a un gran edificio semiabierto, en cuyo interior había camillas plegables a modo de camas. Los soldados caminaron sobre el barro, algunos de ellos portaban banderas rojas y blancas y las colocaron en lugares alrededor del edificio.

«Según las indicaciones del Ministro del Interior, Tito, Praja ayudará a acelerar el proceso de activación del gobierno y los servicios públicos después del desastre. Gracias Lion Air Group por la colaboración», dijo Bima.