1.000 empleados esta semana, más después

Los despidos están disminuyendo Skydance suprema esta semana, con la compañía recién fusionada buscando recortar 1.000 puestos de trabajo en los EE. UU. el miércoles 29 de octubre. Variedad confirmado.

Tras los recortes de esta semana, se esperan más despidos en una fecha posterior, dijo una fuente familiarizada con los planes. Paramount Skydance, encabezada por el presidente y director ejecutivo David Ellisonestá llevando a cabo una serie de profundos recortes de personal que se espera eliminen un total de alrededor de 2.000 puestos de trabajo en EE.UU.y se están produciendo despidos adicionales a nivel internacional.

Un representante de Paramount Skydance declinó hacer comentarios. Los despidos de esta semana fueron reportado anteriormente por Bloomberg.

Grandes recortes de empleo han sido esperados incluso antes de que se cerrara el acuerdo Skydance Media-Paramount Global, como parte de un objetivo declarado de Recortando más de 2 mil millones de dólares en costos..

En una conferencia de prensa celebrada el 7 de agosto en Nueva York después de que se cerrara oficialmente la fusión Skydance-Paramount de 8 mil millones de dólares, Jeff Shell, ex director ejecutivo de NBCUniversal, quien ahora es presidente de Paramount Skydance, dijo a los periodistas que la compañía haría recortes de costos y despidos lo más rápido posible y lo revelaría a los inversionistas en el informe de ganancias del tercer trimestre de 2025 de la compañía en noviembre. Paramount Skydance informará los resultados financieros del tercer trimestre el 10 de noviembre después del cierre del mercado.

Ellison, fundador de Skydance Media, tiene grandes ambiciones para el gigante del entretenimiento. Incluyen un posible segundo acuerdo para Warner Bros. Discovery que transformaría a la compañía combinada en un rival en expansión que podría competir mejor con gigantes del streaming como Netflix y recién llegados al espacio del entretenimiento como Apple y Amazon, que han invertido mucho en entretenimiento. Hasta ahora, Warner Bros. Discovery ha rechazado sus propuestas.

Desde que se hizo cargo de Paramount, Ellison abrió su billetera. Paramount desembolsó 7 mil millones de dólares por un acuerdo exclusivo de siete años por los derechos de UFC. La compañía también atrajo recientemente a los hermanos Duffer, los creadores de “Stranger Things”, desde Netflix con un nuevo pacto exclusivo de cuatro años para hacer películas, programas y programación de streaming. Algunas de las medidas de Ellison han sido más controvertidas, como la compra del medio de derecha The Free Press por 150 millones de dólares y la decisión de instalar a su fundadora, Bari Weiss, como editora en jefe de CBS News a pesar de su falta de experiencia televisiva.

Ellison, hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, ha manifestado su voluntad de ser agresivo. Sin embargo, Paramount está lidiando con los mismos problemas que afectan a otros gigantes de los medios. Es decir, los ingresos están cayendo a medida que los espectadores se han alejado de la televisión por cable y abierta hacia el streaming y el negocio cinematográfico aún no se ha recuperado de Covid.