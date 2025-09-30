Zinedine Zidane ya ha dejado una gran pista sobre la pista de Man United a medida que las demandas se destacan

Zinedine Zidane se ha asociado con la posición del Manchester United durante algún tiempo y ya ha hablado su mayor problema para trabajar en Inglaterra

Zinedine Zidane ya ha dejado caer una gran pista de la canción en el Manchester United (Imagen: Beata Zawrzel/Nurphoto a través de Getty Images)

Zinedine Zidane insinuó que debería ser inglés con fluidez antes de considerar tomar el trabajo en el Manchester United. El icónico francés se ha asociado durante mucho tiempo con la posición de gestión en Old Trafford.

Esos enlaces han aparecido nuevamente con la posición de Ruben Amorim, que se ve inestable después de la derrota por 3-1 de United contra Brentford el fin de semana. El jefe portugués ha perdido 17 juegos de los 33 que logró en la Premier League y aún tiene que ganar juegos consecutivos con el club.

Mientras que Sunderland viene en el quinto lugar el sábado, la ex estrella de los Red Devils, Gary Neville, cree que el gerente que sufrió puede obtener la bota si el lado recién promocionado recurre al estadio de la luz. Aunque se supone que Amorim debe retener el apoyo de los responsables de Old Trafford, no detuvo a los fanáticos y expertos en especular su futuro y quién podría reemplazarlo.

Zidane ha sido anunciado durante mucho tiempo como una opción principal para el puesto, aunque ha tenido sus reservas en el pasado. Sobre la posibilidad de hacerse cargo en Manchester, le dijo a L’Equipe en 2022: «¿Me gustaría ir a Manchester? Entiendo el inglés, pero no estoy completamente fluido en él.

«Sé que hay entrenadores que van a los clubes sin hablar el idioma, pero trabajo de una manera diferente. Muchos elementos vienen al juego para ganar, es un contexto global. Sé qué ganar».

Ruben Amorim está de vuelta bajo presión (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

No está claro en qué medida la comprensión del inglés de Zidane se ha desarrollado en ese momento y si estaría interesado en el Baan Unido si estaría disponible pronto. Aunque actualmente ya no tiene trabajo, está fuertemente vinculado al trabajo francés después de la Copa Mundial 2026.

El ex internacional Emmanuel Petit de Francia también señaló que su ex compañero de equipo necesitaría aún más requisitos para cumplir si estableció el campamento en Manchester. En 2024, el ícono de la Premier League dijo: «Para ser honesto, sé un poco, Zizou [Zidane]Y debe recibir garantías si quiere firmar allí en el Manchester United.

«En este momento, el medio ambiente en el Manchester United no ha sido bueno durante años. La estabilidad del banco, el nivel de los jugadores también, la expectativa del club no es la misma que solía ser.

Zinedine Zidane debe cumplirse con los requisitos si se establecería en Manchester (Imagen: Loic Venance/Pool/AFP a través de Getty Images)

«United sigue siendo un club enorme, pero ya no está en el campo. Y Zizou es muy consciente y muy cuidadoso, la calidad de los jugadores».

Agregó: «Si acepta el trabajo en el Manchester United, esto significa que tiene soluciones. En este momento no estoy seguro de si muchas personas tienen la solución para administrar la situación en el Manchester United.

«¿Quiere dejar los días soleados de Madrid? Su vida está en Madrid, está dedicado a Madrid. No estoy seguro de si también habla inglés muy bien. Y la comunicación es muy importante en el vestuario».

