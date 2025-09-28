Zinedine Zidane Siguiente trabajo ‘establecer’ ya recibió un mensaje claro como Manchester United

Manchester United News como la probabilidad de Zinedine Zidane para mudarse a Old Trafford se explica con su regreso al coaching que ya está planeado para 2026

Zinedine Zidane está esperando el trabajo del equipo nacional francés (Imagen: Getty Images)

Zinedine Zidane es uno de los nombres que están vinculados a reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United si el entrenador en jefe portugués es despedido este fin de semana después de otro mal resultado.

Press Amorim montó el sábado después de que cayó en una derrota por 3-1 contra Brentford. Dos ataques de primera mitad de Igor Thiago castigaron a United después de un comienzo lento.

Benjamin Sesko anotó su primer gol para el club antes de que Bruno Fernandes perdió el lugar de penalización para nivelar el puntaje con 15 minutos para el final. Mathias Jensen se encargó de los tres puntos para que Brentford empeorara otra tarde miserable para Amorim.

No por primera vez esta temporada, el futuro de Amorim en Old Trafford ahora se enfrenta a una intensa especulación, con United actualmente sentado 14º en la tabla de la Premier League con solo siete puntos.

Los informes han sugerido que el Oliver Glasner de Andoni Iraola y Crystal Palace de Bournemouth se unieron a Gareth Southgate a la lista de INEOS si desestiman a mala gana. A Zidane se le ha propuesto mudarse a Manchester, y su nombre ha vuelto.

Desde 2021, Zidane no ha sido trabajo sin trabajo y está vinculado a casi todos los mejores viajes del club desde que dejó Los Blancos. Sin embargo, United se enfrenta a una tarea difícil de convencer al Ballon d’Or Winner de que venga a Inglaterra por varias razones.

El trabajo del equipo nacional francés es uno de los obstáculos más grandes en un posible acuerdo para reemplazar a Amorim. Didier Deschamps ha sido la administración desde 2012, por lo que Les Bleus llevó a la victoria en la Copa Mundial 2018, alcanzó la final en 2022 y en la Eurocopa 2016.

Zinedine Zidane dejó al Real Madrid por segunda vez en 2021 (Imagen: Getty Images)

Deschamps ha confirmado que renunciará al papel después de la Copa Mundial del próximo verano en los Estados Unidos, Canadá y México. Hasta ahora, Francia ha ganado ambos juegos de clasificación y es un favorito difícil para superar al grupo.

La salida francesa L’Equipe ha afirmado que Zidane asumirá el cargo de gerente de Francia después de la Copa del Mundo. El hombre de 53 años admitió anteriormente que tendría mucho placer asumir el trabajo.

«Hay un entrenador que está a cargo, hay un equipo, y tienes que respetar todo, y eso es lo que hacemos», dijo a Marca. «Siempre he respetado el fútbol y la gente, por lo que no es el momento adecuado.

«Pero cuando llegue el momento, será un gran placer si ocurre la posibilidad. He puesto mi carrera en espera por un tiempo, pero me siento completamente como un entrenador».

Aunque significa que Zidane está disponible hasta el final de la temporada, es difícil entender tanto a United como al ex centrocampista que está de acuerdo con un acuerdo con un equipo corto por menos de un año.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.