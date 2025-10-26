Zinedine Zidane resumió sus pensamientos sobre su incorporación al Manchester United durante una visita al campo de entrenamiento

Zinedine Zidane ha sido vinculado anteriormente con el puesto del Manchester United, y el ex técnico del Real Madrid habló sobre las posibilidades de que dirija el club.

Zinedine Zidane estuvo anteriormente vinculado con el puesto del Manchester United (Imagen: THIBAUD MORITZ, AFP vía Getty Images)

Zinedine Zidane ha estado fuera de la dirección durante cuatro años, pero todavía está vinculado a altos cargos, incluido el Manchester United. El estratega francés consiguió dos títulos de La Liga y dirigió un hat-trick sin precedentes de victorias consecutivas en la Liga de Campeones durante sus dos etapas al frente del Real Madrid.

El técnico de 53 años optó por dejar Los Blancos en 2021 después de una campaña sin títulos, aunque sus logros como entrenador siguen siendo muy apreciados. A Zidane se le vinculó con el puesto del United antes de que el club nombrara a Rubén Amorim el año pasado, y las especulaciones sobre él han continuado esta temporada.

Al United le ha costado encontrar consistencia bajo el mando de Amorim, aunque el técnico portugués espera que la victoria del fin de semana pasado sobre el Liverpool pueda servir como catalizador para mejorar. Mientras tanto, Zidane sigue sin comprometerse y ya ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de hacerse cargo del United.

Cuando se le preguntó en 2022 si aceptaría un puesto en la Premier League, Zidane dijo a L’Equipe: «Nunca digas nunca. Especialmente si hoy eres entrenador. Si vuelvo a un club, es para ganar. Lo digo con toda modestia».

«Por eso no puedo ir a ningún lado. También por otras razones. Ciertas circunstancias lo hacen más difícil. Si alguien me dice: ‘¿Quieres ir a Manchester?’ [United]?’ Entiendo inglés, pero no lo domino del todo.

«Sé que hay entrenadores que van a los clubes sin hablar el idioma, pero yo trabajo de manera diferente. Para ganar, muchos elementos juegan un papel. Es un contexto global. Sé lo que necesito para ganar».

«Por supuesto, puede que no siempre gane, pero sé que necesitas esto, esto y esto. Y quiero hacer todo lo que pueda para maximizar mis posibilidades de victoria».

Zinedine Zidane ganó tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018 (Imagen: Genya Savilov/AFP Vitty Images)

Aún no está claro si Zidane cree que su conocimiento del inglés es suficiente para prosperar en la Premier League. Sin embargo, generó intriga el año pasado al observar un entrenamiento del Real Betis.

Según los informes, Zidane estuvo atento a su hijo Elyaz durante el entrenamiento del primer equipo, pero había indicios de que el ex entrenador del Real Madrid se estaba preparando para regresar a la dirección. A pesar de las continuas especulaciones sobre el United, Zidane podría asegurar rápidamente la posición de sus sueños.

El campeón del mundo reiteró recientemente su ambición de entrenar a Francia. La oportunidad podría presentarse pronto, ya que el excompañero de Zidane, Didier Deschamps, anunció su intención de dimitir después del Mundial de 2026, poniendo fin a lo que serán 14 años al frente de Les Bleus.

Zidane está en paro desde 2021 (Imagen: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

«Sin duda volveré», declaró Zidane a principios de este mes durante su aparición en el Festival dello Sport de Trento. «En cuanto al futuro, no lo sé. Mi sensación es que quiero poder entrenar a la selección nacional en el futuro, aunque no lo diga en serio ahora. Me gustaría hacerlo algún día, pero ya veremos».

Sin embargo, Zidane sigue inseguro sobre la posibilidad de hacerse cargo de la Juventus, donde disfrutó de cinco temporadas como jugador.

«No lo sé. No ha sucedido antes, he tomado decisiones diferentes», dijo. «La Juve siempre estará en mi corazón. Me dio mucho desde el principio cuando llegué allí. En cuanto al futuro, no lo sé».

