Zinedine Zidane ‘preparándose en secreto’ para la próxima pista de entrenamiento después de los rumores de Man United

Zinedine Zidane ha sido más trabajo desde que dejó al Real Madrid y en el pasado está fuertemente conectado con el Manchester Unitedbaan, pero el francés ahora está supuestamente cerca de su próximo papel

Zinedine Zidane probablemente se eleve para reemplazar a Didier Deschamps como entrenador de Francia (Imagen: Pool, Getty Images)

Según los informes, Zinedine Zidane se prepara «en secreto» para asumir el cargo de gerente de Francia, que durante mucho tiempo destruyó los rumores existentes que lo vinculan con el papel de Manchester United. Con Didier Deschamps planean renunciar el próximo año como jefe de Les Bleus, Zidane parece ser una fuerte competencia para su sucesor.

Deschamps, de 56 años, anunció en enero que renunciaría a sus tareas del equipo nacional después de la Copa Mundial 2026 en América del Norte. El ex centrocampista del Chelsea y la Juventus ha tenido una temporada increíblemente exitosa que llevó a su país, llevando a Francia a la final de la Copa Mundial consecutiva y asegurando el trofeo en 2018.

Mientras tanto, los rumores de que Zidane ha estado vinculando a Unitedbaan ha sido alentado a lo largo de los años. El ganador de Ballon d’Or no ha registrado una posición de entrenamiento desde su segunda partida del Real Madrid y United tiene dificultades para encontrar un reemplazo satisfactorio desde la partida de Sir Alex Ferguson hace 12 años.

Zidane, de 53 años, reclamó casi todas las distinciones posibles durante su tiempo como gerente real, incluidos dos títulos de liga, tres trofeos de la Liga de Campeones y dos Copas Mundiales de Clubes FIFA. Este récord lo ha convertido en uno de los agentes libres más buscados en el mercado, y las constantes preocupaciones sobre Ruben Amorim significan que los rumores sobre un movimiento a United no muestran signos de disminución.

Sin embargo, L’Equipe (a través del espejo) reveló que la atención de Zidane se centró directamente en la posición del gerente francés, que estará disponible en menos de 12 meses. Innumerables partidarios franceses pueden dar la bienvenida a tener una estrategia de seguimiento clara, especialmente en vista del estatus legendario del candidato potencial dentro de la nación.

«Me siento legítimo en el equipo nacional francés, donde jugué y pasé casi 12, 13 o 14 años como jugador», dijo Zidane durante un evento de Adidas en mayo. Por supuesto que es un sueño. No puedo esperar.

El futuro de Ruben Amorim en Man United parece inestable después de un comienzo difícil de temporada (Imagen: 2025 Manchester United FC)

«Hay un entrenador que está a cargo, hay un equipo, y tienes que respetar todo eso, y eso es lo que hacemos. Siempre he respetado el fútbol y las personas, por lo que no es realmente el momento adecuado. Pero si llega el tiempo, será un gran placer si la oportunidad se ofrece.

Deschamps tiene un alto grado y previamente ha elogiado sus capacidades de gestión. Poco después de haber presentado su línea de tiempo de partida, el actual jefe pisó su compatriota.

«Hay mucho respeto entre nosotros», le dijo a L’Equipe a principios de 2025 cuando le preguntaron qué pensaba del ex chef real que posiblemente lo sucedió como gerente de Francia. «Nos vimos la última vez en el verano de 2023, deberíamos vernos nuevamente por las mismas razones, por las mismas razones.

«Zizou es un muy buen candidato, por supuesto, y agregaría la expectativa. Después no sé si él quiere».

Deschamps y Zidane fueron una vez compañeros de equipo de Francia (Imagen: Alain Gadoffre/Eleven/Icon Sport)

Muchos fanáticos del United continúan apoyando a Amorim, con la esperanza de ver que el ex gerente de CP de Sports tendrá éxito en Old Trafford. Los Red Devils finalmente aseguraron su primera victoria de la temporada contra Burnley justo antes del descanso internacional, pero el triunfo de último minuto sobre el equipo recién promocionado no inspira confianza.

Amorim, de 40 años, ha estado al frente de United por menos de un año, pero su incapacidad para elevar el club de un final récord de la Premier League de la 15ª temporada la temporada pasada no pudo impresionar a muchos seguidores. La partida temprana de la Copa EFL de esta temporada después de una derrota contra el equipo de la Liga Dos, Grimsby, tampoco ayudó a su negocio.

En muchos sentidos, parece lógico que Zidane cambie su enfoque al fútbol internacional después de haber alcanzado tanto a nivel de club. Mientras tanto, Amorim’s United Things toma una competencia a la vez y regresa del descanso internacional el domingo con una colisión de Derby contra Manchester City.