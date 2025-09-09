Zinedine Zidane Future toma un nuevo giro en medio de la nueva pista ‘Talks’ y Jose Mourinho Fallout

Zinedine Zidane se ha asociado constantemente con un traslado al Manchester United, pero el ex jefe del Real Madrid ahora ha tomado una decisión sobre reemplazar a José Mourinho con Fenerbahce

Zinedine Zidane estaba previamente en la carrera para ser nombrada como el próximo entrenador en jefe de Fenerbahce (Imagen: Getty Images)

Zinedine Zidane no se hará cargo de Fenerbahce, a pesar del hecho de que se elogia como un reemplazo para el ex jefe del Manchester United, José Mourinho.

El entrenador portugués fue despedido la semana pasada por los gigantes turcos después de sus fallas en calificar para la Liga de Campeones.

Desde entonces, Fenerbahce ha estado buscando a su sucesor, con el ex Real Madrid -Baas Zidane, según los informes, en la carrera.

Se sugirió que Fenerbahce estaba segura de que designó a Zidane como su próximo gerente.

El hombre de 53 años ha estado sin trabajo desde 2021 después de una segunda temporada exitosa con los Gigantes españoles.

Zidane ganó dos títulos de La Liga, tres trofeos de la Liga de Campeones y una serie completa de otros trofeos con sus antiguos empleadores.

Pero según informes en Turquía, Zidane no se dirigirá a Estambul.

Según Ensonhaber, ahora se espera que Fenerbahce llame al ex Schalke, RB Leipzig y Belgium -Baas Domenico Tedesco como su próximo entrenador en jefe.

Se espera que sea nombrado en el futuro cercano, con Gokhan Gonul para unirse a él como su asistente.

Domenico Tedesco ahora está listo para hacerse cargo de Fenerbahce (Imagen: Getty Images)

Tedesco llevó a Leipzig a la Copa Alemana en 2022 y recibió la tarea en Turquía en su primera temporada para levantar los cubiertos, con el título de la competencia bajo sus goles.

Fenerbahce es actualmente quinto en el súper ligh turco después de tres juegos de la temporada, después de haber ganado dos.

El trabajo anterior del italiano vino con el equipo nacional belga, pero fue despedido después de solo 24 juegos en enero.

El debut administrativo de Tedesco con su nuevo lado podría llegar este domingo cuando Fenerbahce le da la bienvenida a Trabzonspor.

El portero del United Andre Onana puede estar en la portería para ese partido, con el camerunés en el punto de completar un movimiento de préstamos estacional a Trabzonspor.

Pinda fin a un hechizo de dos años enormemente decepcionante en Old Trafford, donde los errores han destruido las exhibiciones de Onanan.

