‘Yo no hice eso’ – Bruno Fernandes habla sobre la decisión de transferencia del Man United y su nueva posición

El Manchester United está bajo presión de los pretendientes, concretamente de los clubes de Arabia Saudita, por el capitán Bruno Fernandes

Bruno Fernandes ha aclarado su futuro en el Man United. (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha reiterado su deseo de permanecer en el club, pero dice que «no ha cerrado la puerta» a su traslado a Arabia Saudita. La estrella del United ha puesto en revisión su futuro en Old Trafford tras los informes de interés de Al-Hilal y Al-Ittihad.

El jugador de 31 años reafirmó su suerte dentro del equipo de Rubén Amorim, ya que se ha consolidado como una figura clave en el mediocampo del United. Fernandes se ha mantenido leal a pesar de los reveses vividos en el Teatro de los Sueños en los últimos años.

Los informes sugirieron durante el verano que Fernandes se convertiría en la última salida de alto perfil a la Saudi Pro League, pero permaneció en la Premier League.

Antes del partido de clasificación para el Mundial de Portugal contra Irlanda, el centrocampista abordó las especulaciones sobre su futuro.

«No he cerrado la puerta a mudarme a Arabia Saudita debido al Mundial», dijo.

«Eso nunca estuvo en mi mente. Quería quedarme en el Manchester United y el club quería que me quedara. Eso es todo».

Fernandes abordó la perspectiva de una salida en el verano con la amenaza de que Arabia Saudita regrese a la mesa.

El hombre de 31 años respondió: “Ese es un escenario imposible de imaginar porque no es nada que se haya discutido conmigo.

“Cuando lo discutieron conmigo, hablé abiertamente con usted en una conferencia de prensa antes de un partido de la Liga de las Naciones.

“Estoy disfrutando el momento y lo más importante para mí ahora es representar a la selección porque es un orgullo enorme poder jugar mañana”. [Saturday]y todavía no sé si jugaré y mucho menos si dejaré el Manchester United dentro de un año.

«Estoy feliz donde estoy, sino no me hubiera quedado, pero eso no me afecta».

A Fernandes le quedan dos años de contrato en el Noroeste, y el período de contrato actual se extiende hasta 2027.

La derrota del United en la Europa League en mayo le negó al club la oportunidad de clasificarse para la Liga de Campeones por la puerta trasera después de una de sus peores actuaciones en la máxima categoría inglesa.

La forma no ha cambiado demasiado dramáticamente a medida que aumenta la presión sobre Amorim después de un comienzo difícil de campaña. Su victoria sobre Sunderland en vísperas del parón internacional les permitió ascender a la mitad superior de la tabla mientras se recuperaban de su derrota ante Brentford.

