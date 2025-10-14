Xavi al Manchester United hizo punto tras la destitución de Rubén Amorim – ‘Seducido’

Xavi lleva sin trabajo desde que dejó el Barcelona en 2024 con el español, uno de los vinculados al Manchester United si se marcha Rubén Amorim

Xavi es uno de los nombres vinculados al Manchester United si Rubén Amorim deja la Reds (Imagen: Getty Images)

El excentrocampista español Gaizka Mendieta ha dado su veredicto sobre la posibilidad de que Xavi sustituya a Rubén Amorim en el Manchester United.

El entrenador del United, Amorim, está bajo una gran presión después del decepcionante comienzo de temporada del equipo. Las noticias de la noche de Manchester Entiende que Amorim todavía cuenta con el respaldo de la junta directiva del United, y el copropietario Sir Jim Ratcliffe afirmó recientemente que quiere darle tiempo al portugués.

El ex técnico del Sporting sólo ha conseguido sumar 37 de los 102 puntos en la Premier League durante su mandato. Tras la vergonzosa derrota del club ante Grimsby Town en la Copa Carabao el mes pasado, los altos mandos del United tuvieron que intervenir y aclarar su posición.

Un posible sucesor vinculado es el excentrocampista y entrenador del Barcelona Xavi. Ahora Mendieta, que jugó junto a Xavi con España, ha compartido su opinión de que el ganador del Mundial de 2010 podría estar interesado en el United.

«Creo que si se trata del proyecto adecuado, se sentirá tentado», dijo a través de OLBG. «¿Quién no querría entrenar en la Premier League?

«¿Quién no querría entrenar al Manchester United, incluso si está pasando por tiempos difíciles? Ganó trofeos en el Barcelona durante un período muy especial en la historia del club y eso cambió».

«Por supuesto que no conoce el Manchester United como conoce el Barça, pero ha estado allí, lo sabe, es capaz de hacer esas cosas. Así que si el proyecto le parece bien, estoy seguro de que lo aceptará. Ya se ha preparado, esperando que surja la oportunidad. Sé que tenía algunas opciones para convertirse en entrenador, pero no era el proyecto adecuado».

«Creo que para un entrenador como él el proyecto es importante, y no sólo la historia y el club. Mucha gente dudaba de su traslado al Barcelona porque sólo había estado en Qatar».

«La gente pensaba que no estaba preparado, pero luego ganó la liga y la Supercopa en su primera temporada. Creo que el fútbol ha cambiado mucho. Los entrenadores y jugadores tienden a adaptarse. Está en un nivel increíblemente alto y va mucho más rápido porque la gente está mejor preparada».

«Hay más herramientas disponibles para que los entrenadores comprendan lo que está sucediendo en otros clubes y con otros jugadores. Él tiene sus propias plataformas para comprender y analizar situaciones. Así que dondequiera que vaya, que podría ser Man Utd, seguramente estará preparado para la tarea que asuma».

