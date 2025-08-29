‘WE MERVE’ – RUBEN AMORIM comparte el apasionado Manchester United Plea antes de la fectura de Burnley

El entrenador en jefe de Man United, Ruben Amorim, ha escrito su programa, notas antes de la colisión del sábado con Burnley en Old Trafford.

Ruben Amorim sabe que su lado debería dar una reacción este fin de semana. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

El entrenador en jefe Ruben Amorim de Manchester United ha dicho que él y sus jugadores pueden resolver la única forma en que él y sus jugadores pueden resolver los juegos ganando.

United buscará una respuesta rápida a la conmoción del miércoles por la noche la derrota de la Copa Carabao contra Grimsby Town cuando estén frente a Burnley en Old Trafford en la Premier League el sábado por la tarde.

United fue abandonado de la Copa Carabao en el equipo de la Liga Dos después de perder 12-11 al final de un tiroteo de penalización del maratón. El partido terminó con 2-2 al final de 90 minutos.

Como resultado, Amorim ya está bajo presión para convertir la fortuna de su parte. United no tiene nada de su inauguración de tres juegos en la liga y copa esta temporada.

Con el primer descanso internacional de la temporada casi en nosotros, y colisiones con Manchester City (A) y Chelsea (H) que vienen inmediatamente después del descanso, United está bajo presión para obtener tres puntos contra los Clarets.

Y en opinión de Amorim, la clave para obtener un resultado positivo asegurará que su dirección esté dentro y desde el primer silbato.

Amorim dijo que su programa señala y dijo: «Hoy, mientras damos la bienvenida a Scott Parker y su equipo de Burnley, tenemos que dar una respuesta después del partido de partido de la copa.

«Solo puedo decirles a nuestros seguidores que lo siento. El mejor equipo de la noche ha ganado el juego y tenemos lo que merecemos.

«Todos tienen que hacerlo mejor. Hoy tenemos que mostrar nuestra intensidad desde el principio.

«Tenemos que ir al campo y mostrar cómo podemos jugar, porque la única forma en que reparamos esto es ganando juegos».

