‘We Are Feel’ – Altay Bayindir proporciona información sobre el vestuario del Manchester United

Man Utd cerró su calendario de pretemporada con un empate 1-1 contra Fiornetina en Old Trafford el sábado por la tarde.

Bayindir jugó el juego completo contra Fiorentina. (Imagen: Mutv)

Altay Bayindir cree que el Manchester United tiene «muy buena energía» en el vestuario para la nueva temporada.

United comienza el próximo fin de semana con la Premier League de 2024/2025 contra el Arsenal en Old Trafford, y Ruben Amorim espera comenzar poco después de una sombría primera temporada.

Amorim cuenta con el apoyo de las sesiones de firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon este verano. El entrenador en jefe de United también ha prohibido el ‘Escuadrón de bombas’ de su selección.

El estado de ánimo durante la gira de pretemporada por los Estados Unidos fue alto y un puñado de diferentes jugadores discutieron la alta moral.

Bayindir habló con los medios de comunicación del club el sábado después de haber enfrentado a Fiorentina el sábado y fue el último en alabar la sensación en el vestuario. «Tuvimos una buena preparación con el equipo», dijo.

«Trabajamos todos los días y hemos pasado un buen rato en Estados Unidos para mejorarnos. Continuaremos trabajando y espero que podamos ganar el próximo juego.

«Nuestro equipo ahora está listo para cada juego. Tenemos que estar juntos en el campo y lucharemos por nuestros fanáticos. Siempre deben apoyarnos. Ya hacen estas cosas y es una energía muy importante para nosotros. Si sentimos que todos están detrás de nosotros.

«Si quieres ser un equipo, deben ser todos los jugadores y empleados, todos. Y en Estados Unidos hemos hecho estas cosas. Tenemos una muy buena energía [in the dressing room] Y queremos mantenerlo. «

Cuando se le pidió el Arsenal, Bayindir dijo: «Para nosotros no importa qué equipo jugaremos. Ya sabemos que cada juego es importante en la Premier League y esta semana trabajaremos para el Arsenal. Paso a paso y luego nos prepara».

United ha levantado la Copa Snapdragon al vencer a Fiorentina en penaltis. «Es una muy buena sensación ahorrar una penalización. Si crees que puedes ayudar a tu equipo, es una gran sensación», dijo Bayindir.

Bayindir podría comenzar el partido inicial de la campaña contra el Arsenal el domingo debido a problemas de aptitud física con Andre Onana, que se está recuperando de una lesión en los isquiotibiales este verano.

Sin embargo, se supone que Onana tiene fe para recuperar la aptitud a tiempo para aparecer contra el Arsenal.

Kick -Off -Man United Pre -Season Guide 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.