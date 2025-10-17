Wayne Rooney y Benjamin Sesko generan entusiasmo cuando se envía un mensaje claro sobre el trabajo de Man United.

La leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, ha estado sin trabajo en la dirección desde que fue despedido por el Plymouth Argyle a finales del año pasado.

Wayne Rooney podría ser apto para otro papel (Imagen: Rasid Necati Aslim/Anadolu vía Getty Images)

A Wayne Rooney le han dicho que sus perspectivas como entrenador del Manchester United han terminado.

Sin embargo, su excompañero Danny Simpson cree que sería la figura ideal para guiar a Benjamin Sesko y a los atacantes emergentes del club.

Rooney, de 39 años, dejó Old Trafford en 2017 como máximo goleador de todos los tiempos del club después de más de una década consolidándose como uno de los mejores jugadores de la historia del United. Tras pasar por el Everton y el Derby, el exdelantero inició su carrera como técnico.

El ícono inglés inicialmente se hizo cargo de los Rams antes de pasar al DC United, Birmingham y Plymouth Argyle. Rooney ha luchado por replicar sus actuaciones como jugador en su rol de entrenador.

El cinco veces ganador de la Premier League ha estado sin puesto de entrenador desde que Argyle lo despidió a finales del año pasado. Posteriormente, Rooney se convirtió en una figura notable en el trabajo con los medios y presenta un podcast.

Si bien Simpson duda que el camino de Rooney lo lleve al banquillo de Old Trafford, insiste en que su experiencia gerencial está infravalorada.

El ex defensa del Leicester cree que nadie estaría mejor posicionado para desarrollar el talento de la academia del United.

«Si lo miras de esa manera, creo que sí», dijo Simpson a GOAL, en asociación con casas de apuestas en Canadá. “Nunca se podría decir que estos jugadores no pueden tener un papel o un lugar en un club donde han hecho tanto y se preocupan por el club.

«Sé que es difícil porque están en los medios y son honestos, pero eso es parte del juego. Tiene que ser honesto. No puede proteger al United, no puede proteger a los jugadores, tiene que ser honesto y decir lo que ve».

«Como delantero, ¿por qué no querrías que entrara Wayne Rooney? Imagínate eso». [Benjamin] Sesko y Wayne Rooney lo ayudan. No es un mal grito.

Danny Simpson estaría emocionado si Benjamin Sesko aprendiera de Rooney (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

«¿Como entrenador? Sí, creo que eso está muerto. Los roles que asumió fueron muy difíciles y no recibe el crédito por eso, venciendo a equipos en momentos difíciles.

«Todos los que volaban desde Birmingham estaban contentos, así que cambió la situación al asumir el cargo de entrenador. Pero algunos de los otros clubes que asumió estaban en tiempos difíciles.

«Me encantaría ver a Wayne Rooney de vuelta en el United para ayudar a los jóvenes. Si yo fuera un delantero y él viniera a ayudarme, estarías molestándolo todo el tiempo preguntándole: ¿qué estás haciendo en esta posición? Eso sería algo que me gustaría ver».

Venta de equipación y mercadería de Fanatics Man United Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y productos del Man United con más de £60 de descuento en artículos seleccionados.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.