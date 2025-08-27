El entrenador en jefe de Man United, Ruben Amorim, ya está bajo presión para ofrecer resultados esta temporada.

Ruben Amorim miró a su lado en Fulham el domingo. (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images.)

Solo dos juegos en la temporada y algunos fanáticos del Manchester United amenazan con tirar al bebé con el agua del baño.

Después de una pretemporada edificante, tanto en el campo, tanto en el campo, un retorno de su apertura trajo dos partidos de la Premier League a la Tierra.

Aunque United jugó muy bien contra el Arsenal durante el primer fin de semana de la temporada y debería haber estado fuera de la vista el domingo contra el descanso contra Fulham en Craven Cottage, su apertura no tuvo muchos resultados para inspirar confianza.

Las actuaciones son una cosa, y la apertura de United Two esta temporada ha ofrecido mucho aliento, pero esta es una compañía impulsada por el resultado, y los Rojos han tenido un comienzo decepcionante en esa área.

Desde la próxima Hag Erik Ten en noviembre pasado, Ruben Amorim ha ganado solo 17 de sus 44 juegos. En la Premier League tiene siete victorias de 29 juegos.

Aunque no pudo ignorar el hecho de que fue heredado la temporada pasada y tuvo la tarea de instalar un estilo de juego extraño para la mayoría de los miembros de su equipo, los resultados en Voetbal y Amorim no han estado en el lado correcto de ellos desde que se convirtieron en entrenadores en jefe del United.

Sin embargo, las llamadas de algunos partidarios del United para despedir al chef portugués solo dos juegos en la temporada son simplemente ridículos. Amorim necesitaba este verano para reparar el equipo y todavía quedan unos días de la ventana de transferencia para que él asegure las herramientas que necesita.

Sin embargo, todavía hay presión sobre él para que entreguen resultados anteriores en lugar de más tarde para evitar que sea despedido para que se vuelva un poco más creíble y sustancial.

«No hay excusas para el gerente esta temporada ahora», dijo el ex delantero del United Wayne Rooney en su podcast de la BBC a principios de esta semana. «Debe comenzar a lograr resultados y obtener resultados rápidamente, porque una vez que comience en octubre, noviembre, si los resultados no cambian drásticamente, vendrá cuando llegue la presión».

Ruben Amorim necesita dos resultados positivos esta semana. (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images.)

Rooney no está mal. A pesar de la finalización de los gerentes y entrenadores principales como si hubieran estado fuera de moda en los últimos años, United, por mucho que necesiten una sensación de continuidad, debería tener resultados en el tablero.

El primer descanso internacional de la temporada casi se acerca, y la perspectiva de entrar en el primer silencio de la campaña a fondo de una serie de resultados negativos, hará poco por la votación en el curso de la interrupción.

A primera vista, United no podría haber pedido dos mejores opciones para dibujar para el descanso temporal, frente a la Liga Dos Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao el miércoles por la noche y luego Burnley en la Premier League el sábado.

Con el mayor respeto para ambas partes, United debería ganar ambos juegos. Todo lo que será rechazado menos, lo que significa que hay una presión demostrablemente mayor en el juego del sábado que el viaje a mitad de semana a la costa de Lincolnshire.

Un resultado negativo en ambos solo fortalecerá el argumento de Rooney.