Wayne Rooney recuerda ‘Auto -Accident’ por Birmingham City Na Brutal Tom Brady Comentarios

La leyenda Wayne Rooney de Manchester United fue despedida por la ciudad de Birmingham después de solo 15 juegos y un desastroso encantador de tres meses que estaba a cargo del club de campeonato

Wayne Rooney ha dejado la gerencia por el momento (Imagen: James Gill – Danehouse, Getty Images)

Wayne Rooney ha descrito su período en la ciudad de Birmingham como un ‘accidente automovilístico absoluto’ mientras piensa en su encantamiento en St. Andrews.

Después de colgar sus botas, Rooney se aventuró en la gerencia, pero luchó por reflejar su rendimiento de juego desde la línea de banda. El condado de Derby, DC United y Plymouth Argyle le dieron oportunidades de Rooney en el banquillo.

Sin embargo, el antiguo período del antiguo Manchester United en Birmingham bajo la propiedad estadounidense ha terminado de la manera más desastrosa. En apenas tres meses, Rooney solo logró dos victorias antes de ser rechazado rápidamente a principios de enero, después de que tuvo la oportunidad de incluso obtener un jugador de su elección.

Durante una discusión sincera con el ex colega del United Rio Ferdinand en su ‘Río Ferdinand’, presenta el canal de YouTube, el hombre de 39 años reconoció que su experiencia en West Midlands fue particularmente terrible. «Creo que he contratado trabajos muy difíciles», dijo Rooney.

‘Por supuesto que estaba en Derby [as a player] Y luego entré como gerente, y luego entraron en la administración. Luego fui a los EE. UU. Y administré DC United, que la gente realmente piensa y habla como si fuera un gran fracaso. DC United terminó el suelo en las tres temporadas antes de entrar, y luego perdimos los juegos en un punto, y cuando me fui, volvieron al fondo y la gente no habló de eso.

«Luego fui a Birmingham, que fue un accidente automovilístico absoluto desde el primer día, para ser honesto. Recuerdo que estábamos jugando Middlesbrough en el primer juego, perdimos 1-0 en el minuto 90.

«Luego jugamos al casco en casa. Recuerdo que me estaba alejando y mi primer juego en casa, y estaba parado allí, y los jugadores se dieron la mano, y estaba allí. Y había un fanático de Birmingham detrás de mí:» Vuelve a América, gordo. «

«Me di la vuelta y me reí. Me di la vuelta, tenía algo como:» Dame una oportunidad. «

«Así que eso nunca fue bueno cuando entré. Simplemente nunca fue … no encajó bien».

Los comentarios de Rooney siguen al copropietario de la interrogación de Birmingham Tom Brady de su dedicación en el área técnica. Hablando del documental de Amazon Prime Brady and the Blues: Birmingham City, que se lanzó el mes pasado, la leyenda de la NFL fue capturada y el gerente de negocios Ben Rawwitz dijo: «Estoy un poco preocupado por la ética laboral de nuestro entrenador en jefe».

Después de su renuncia de su última posición en Plymouth en la víspera de Año Nuevo, el enfoque de Rooney ha cambiado de coaching. El ex internacional internacional internacional ahora parece concentrarse en una carrera laboral temporal después de participar en la competencia recién reestructurada del día.

Organiza el podcast de la BBC ‘The Wayne Rooney Show’ con Kelly Somers y Kae Kurd, y ha aparecido en el podcast ‘Stick to Football’ junto al ex colegas del United Gary Neville y Roy Keane. También formó parte de los informes de la Liga de Campeones de Amazon Prime.

