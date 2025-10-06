Wayne Rooney reavita a Michael Owen debate con sorpresa

Wayne Rooney se dedica a un debate con Michael Owen sobre quién era el mejor jugador en 17

Wayne Rooney ha hablado sobre Michael Owen (Imagen: Alex Livesey – Danehouse, Getty Images)

Wayne Rooney ha admitido con humor que a la edad de 17 años, Michael Owen era «claro» un jugador de fútbol superior. La leyenda del Manchester United tuvo la última palabra durante el último episodio de Match of the Day.

Los dos participaron recientemente en un debate sobre quién era más talentoso en sus años de debut. La discusión comenzó cuando Owen dijo en el podcast de Río Ferdinand: «Vi a Wazza preguntando quién fue el mejor de nosotros a la edad de 17 o 18 años. Y sonríe» antes de agregar: «La única persona que podría compararme en nuestro país es Wayne Rooney».

En respuesta, Rooney dijo: «Creo que sus comentarios son honestos. Por supuesto, él se apoyará a sí mismo. Me apoyaría a mí mismo.

«Pero nunca me juzgaría contra Michael Owen porque él es alguien a quien realmente miré y tuve el placer de jugar al lado».

Después de un acalorado debate nacional sobre quién fue el jugador superior, parece que Rooney finalmente llevó la discusión a la cama. Durante el juego del día del sábado por la noche, después de la participación deliberada 100 deliberada de Bukayo Saka en la victoria por 2-0 del Arsenal sobre West Ham, Gabby Logan presentó un gráfico con jugadores que han logrado la misma actuación y la cantidad de juegos que han tomado, informa De Spiegel.

El presentador agregó: «Estás justo detrás de Michael Owen, él es el mejor de los Pops, para jugadores con 100 Target de la Premier League y cuán pocas competiciones tienen allí: 153 para Michael, 187 para ti, 212 para Bukayo».

A lo que, Rooney respondió: «Sí, creo que eso muestra claramente que Michael era un mejor jugador que yo a esa edad», antes de estallar de la risa. Añadió: «Pero no, creo que es un jugador tan importante para el Arsenal e Inglaterra para Saka.

Bukayo Saka estaba en buena forma contra West Ham (Imagen: Getty Images)

«Creo que probablemente ha sido el jugador más importante del Arsenal durante los últimos tres o cuatro años. Ha tenido algunas lesiones afectadas … esas cifras serían aún mejores si ese no fuera el caso, creo. Pero sí, es un jugador tan increíble».

Declan Rice rompió el punto muerto contra su equipo anterior el sábado por la tarde con un esfuerzo con precisión más allá de Alphonse Areola en la esquina superior izquierda después de 38 minutos. Saka luego extendió el beneficio del Arsenal en el segundo período, se trasladó con calma a casa desde 12 metros después de que Jurrien Timber fue contaminada en el área de penalización de West Ham.

Tanto Rooney como Owen disfrutaron de una notable carrera como jugador en el máximo vuelo de Inglaterra. Rooney actualmente está tomando la tercera posición en las listas de golpes de goles de la Premier League con 208 goles para Everton y Manchester United, con solo Shearer y Harry Kane que anotaron 260 y 213 goles respectivamente.

Sin embargo, Owen no logró el Top 10 a pesar del puntaje de 150 goles durante su notable carrera en Liverpool, Newcastle United, Manchester United y Stoke City.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.