Wayne Rooney presenta la reacción de Man United Legends después de ver juntos Manchester Derby

Varias leyendas en el Manchester United vieron cómo Man City de Manchester Derby ganó juntos, después de jugar en la competencia de íconos de Nexon en la capital de Corea del Sur, Seúl.

Wayne Rooney miró el Derby de Manchester con Bastian Schweinsteiger, Michael Carrick, Nemanja Vidic y Rio Ferdinand. (Imagen: papá)

Wayne Rooney ha reconocido que varios ex jugadores del Manchester United tienen dificultades para comprender lo que está sucediendo con el equipo desde el comienzo de esta temporada.

Este año, Rooney jugó en la competencia de íconos de Nexon el domingo junto a Bastian Schweinsteiger, Michael Carrick, Nemanja Vidic y Rio Ferdinand. Todos – más Ashley Cole, Gilberto Silva, Maicon y Robert Pires, luego vieron el derby de Manchester en Seúl, Zuid -Corea.

Cole es el actual entrenador asistente de U21 de Inglaterra, mientras que Carrick y Rooney han estado a cargo de los clubes de campeonato en los últimos 12 meses. Este último ha presentado su respuesta el domingo.

«Todos lo miramos, y hice una pregunta, y todos tuvimos problemas para dar [an answer to] ¿Cómo vemos a Man United tocando? «, Dijo en el episodio 10 del programa Wayne Rooney». Y si realmente nos sentamos y observamos a Man United por un período de seis juegos, ¿cuáles son los patrones?

«¿Qué vemos que el equipo puede mejorar por delante? Y cada uno de nosotros estaba luchando».

Rooney continuó: «Más que nadie, quiero ver que el club funcione bien, pero es muy difícil. Creo que deberíamos ser honestos y la dificultad que tenemos es que …

«Hablé con Río sobre esto ayer. Queremos apoyar al equipo y al gerente lo más posible, pero también tenemos que ser honestos porque los fanáticos no son tontos y también tenemos que dar nuestra opinión honesta sobre lo que vemos.

«Eso a veces nos lleva a posiciones incómodas. Río estaba con el equipo en Chicago durante la pretemporada;

«Nos lleva a una posición incómoda, pero tenemos que ser honestos sobre lo que vemos. Para ser honesto, simplemente no es lo suficientemente bueno».

