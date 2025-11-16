Wayne Rooney llamó a Angry Ginge un nombre con clasificación X cuando Coleen fue asfixiada por la estrella I’m A Celeb

El popular streamer Angry Ginge ha colaborado anteriormente con Wayne y Coleen Rooney.

Tanto Wayne como Coleen Rooney tienen experiencia con las travesuras de Angry Ginge. (Imagen: GETTY)

Angry Ginge fue objeto de un brutal insulto por parte de Wayne Rooney, cuyo chiste dejó a Coleen Rooney en el blanco de una broma.

El streamer de Twitch y YouTube es uno de los creadores de contenido más conocidos del Reino Unido y verá aumentar aún más su popularidad gracias a su participación en I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here de ITV. esta semana.

El joven de 24 años, cuyo verdadero nombre es A Morgan Burtwistle se le unen en la jungla australiana figuras como el ícono del Arsenal Alex Scott y el también rapero mancuniano Aitch. Es la segunda vez este año que el streamer aparece en ITV, después de Soccer Aid el verano pasado, en el que jugó.

Si bien jugó para Inglaterra junto al ícono del Manchester United, ambos se conocían bien el año anterior gracias a que jugaron juntos en EA FC 24. Angry Ginge cofundó el equipo Girth N Turf, que Rooney seleccionó en sus intentos de ascender en la escala de Pro Clubs.

Después de terminar un partido, el hombre de 40 años dejó a sus compañeros con histeria colectiva al abandonar la transmisión en vivo. Primero dijo: «Si quieres que volvamos, volveré», antes de que Angry Ginge respondiera: «Puedes volver mañana, amigo». No seas más así.’

Sin perder un paso, Rooney rápidamente bromeó: “¡Ah, pelirrojo!”. Era una asociación que se había vuelto viral en las redes sociales, pero Coleen, que quedó en segundo lugar en la edición del año pasado de I’m A Celeb, sintió la peor parte de su trabajo en equipo gracias a una broma descarada de Angry Ginge.

Angry Ginge aparecerá en el exitoso programa de ITV (Imagen: ITV)

En una de sus transmisiones, el YouTuber dijo: «Le dije: ‘Entrenamiento 8-11’. Lo siguiente que sabes es que a las 10 de la mañana, estoy en la cama tratando de conciliar el sueño y recibo una llamada de Rooney.

«Él dijo: ‘Así que supongo que no estamos entrenando, muchacho’. Le dije: ‘¿Qué? ¿Qué quieres decir, amigo?’ Realmente, me estoy jodiendo, ya me estoy jodiendo absolutamente, porque sé lo que viene.

«Él dice: ‘Bueno, he estado despierto desde las 7:30 con el controlador en mis manos. Acabo de descubrir que es sólo una broma que ustedes tienen’. Así que ha estado sentado allí desde las 7:30, listo para «entrenar» con su controlador. Irreal.

Coleen terminó segundo en la edición del año pasado de I’m A Celeb (Imagen: ITV)

«Dice: ‘Tuve que decirle a mi esposa que no puedo ir a la escuela porque tengo capacitación’. Realmente no bromeo cuando digo eso, no puedo expresar con palabras cuánto me intimidé a mí mismo».

Cuando el programa comenzó el domingo, el transmisor reveló a su llegada a Australia que fueron los bichos espeluznantes del país los que anteriormente le habían impedido visitarlo. En el aeropuerto dijo: ‘En la escuela obtuve una medalla de bronce para el Duque de Edimburgo, así que no soy tan malo acampando.

«Una de las razones por las que prometí no ir nunca a Australia fue por las arañas y los animales, así que espero que el hotel sea seguro».

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.