Manchester United duerme el sábado a una derrota decepcionante contra Brentford en la Premier League, que marcó la 18ª derrota de Ruben Amorim desde que fue nombrado noviembre pasado

Ex Manchester United Vooruit Wayne Rooney (Imagen: Getty Images)

Wayne Rooney ha afirmado que está preocupado por el futuro de sus hijos en el Manchester United y llamó a Sir Jim Ratcliffe y los Glazers para enviar un mensaje claro sobre a dónde va el club.

United sufrió una derrota por 3-1 en Brentford el sábado para dejarlos en la 14ª en la tabla de la Premier League, solo tres puntos libres de la zona de descenso.

Después de ganar una victoria por 2-1 contra Chelsea, se construyó el optimismo de que United podría haberse convertido en una esquina, pero volvió a la mesa de dibujo cuando Brentford los venció en el oeste de Londres.

El aparato óptico de Igor Thiago y la tardía huelga de Mathias Jensens sentenciaron a United a una tercera competencia, la derrota de la temporada y una que extiende su carrera sin victorias en el camino a siete juegos.

Ruben Amorim ha estado más ocupado con los portugueses que solo recolectan 34 puntos de sus 33 partidos superiores que están a cargo. Amorim ahora solo ha ganado 18 de sus 48 juegos en todos los juegos desde que ha sido reemplazado a Erik Ten Hag como el nuevo entrenador permanente del club en noviembre pasado.

Si bien el fortuinen de United on the Field se ve sombrío, parece haber poco para gritar al respecto. Ratcliffe ha implementado medidas considerables de ahorro de costos desde que asumió el cargo en febrero de 2024 con varias rondas de despidos que influyen en cientos de empleados.

El copropietario del Manchester United Sir Jim Ratcliffe (Imagen: Getty Images)

Además, United anunció un gran aumento en el precio de las entradas en el verano. Tenga en cuenta, la leyenda del United Rooney ha expresado sus preocupaciones sobre la dirección en la que United ahora está en camino, tanto en el campo.

«Debe haber un mensaje claro de los propietarios», dijo Rooney al podcast BBC The Wayne Rooney Show. «O que los Glazers son, [minority owner] Sir Jim Ratcliffe, debe haber un mensaje a dónde va este club. Por el momento, todos estamos esperando que se desmorone.

«La cultura de ese club de fútbol ha desaparecido. Lo veo todos los días. Veo que el personal pierde, la gente sale. Tengo dos hijos [in the academy] En ese club de fútbol y realmente espero que esto no tenga influencia en lo que hacen. Lo que veo en ese club de fútbol no es el Manchester United. «

«No veo nada que me dé algo de confianza, en mi opinión, debe haber cambios importantes», agregó Rooney. «Gerente, jugadores, lo que sea. Lo que sea necesario para recuperar el Manchester United».

El hijo mayor de Rooney, Kai, ha estado jugando para United desde 2020 y desde entonces ha aparecido para los clubes del club. El hijo menor de Rooney, Klay, también está involucrado en la configuración juvenil de los Rojos.

